Ризикував собою: 15-річний школяр-герой витягнув двох дітей з річки (фото)

У Житомирі 15-річний підліток витягнув з річки двох дітей. Школяр помітив, що 2-річна дівчинка та її 4-річний брат стрибнули в річку. Їх віднесло течією, і, якщо б він не зважився стрибнути в воду, діти б потонули. 31 травня під час шкільної лінійки 15-річного сміливця подякою та подарунком зазначив т. в. о. керівника Головного управління Нацполиции в Житомирській області Артем Лисогор. Про це розповіли в прес-службі поліції.

Як розповів сам 15-річний герой Євген Венгерський, інцидент стався, коли він разом з друзями повертався додому з навчання. За його словами, на березі річки він побачив двох маленьких дітей, які стрибнули у воду.

"Стрімка течія миттю збила з ніг меншу дівчинку і віднесла від берега, хлопчика теж почало відносити. Зрозуміло, що вагатися не було часу, і я стрибнув у потік слідом за дітьми", - розповідає хлопець.

Підліток витягнув з річки двох дітей у Житомирі – фото героя (фото: npu.gov.ua)

15-річному учневі житомирського ліцею швидко вдалося вихопити з води дівчинку, а хлопчика допомогли витягнути дорослі. Діти були налякані і розгублені і ні на одне питання – ні імена, ні про те, як тут опинилися і де живуть – не відповідали. Після того, що сталося, хлопець подзвонив у поліцію.

Першими на місце події прибули патрульні поліцейські. Вони вже викликали "швидку" і передали медикам двох врятованих малюків. На цьому історія не закінчилася, школярі вирушили у напрямку до дому, тоді як побачили заплакану жінку, яка бігла назустріч їм, постійно озираючись по сторонах.

"Чомусь я так і подумав, що це може бути мати тих діточок, - каже Євген. – Перепитав жінку про це і вона підтвердила, що шукає своїх 2-річну дочку і 4-річного синочка. Заспокоїв її і запевнив, що з її дітьми все в порядку. І порекомендував зв'язатися з поліцейськими, а вони вже підкажуть, де знайти дітлахів".

Підліток витягнув з річки двох дітей у Житомирі – фото героя (фото: npu.gov.ua)

Жінка в той же вечір забрала своїх дітей. Як з'ясувалося, кількахвилинна неуважність дорослих призвела до зникнення малюків з поля зору і ледь не закінчилася бідою. З батьками дитини поліцейські провели серйозну профілактичну бесіду.

Під час нагородження юного героя т. в. о. керівника Головного управління Нацполіції в Житомирській області Артем Лисогор відзначив мужність та відмінне виховання хлопця.

"Хлопець врятував з річки двох маленьких дітей. Це хороший приклад мужності справжнього чоловіка! Дякую батькам і педагогам за виховання такого юнака. Вітаю, Євген, від всього колективу поліції Житомирщини. Ми пишаємося, що серед нашої молоді є настільки свідомі і відповідальні особи".

Підліток витягнув з річки двох дітей у Житомирі – фото героя (фото: npu.gov.ua)

Юному спасителю поліцейські вручили подяку та подарунок.

Сам Євген нічого особливого в своїй пригоді не бачить і зізнається, що допомагати іншим - це нормальна поведінка в цивілізованому суспільстві. Хлопець має талант до музики, грає на флейті і мріє в майбутньому стати веб-дизайнером.

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