У Римі померла українська олімпійська чемпіонка: всі захоплювалися нею

Ніна Бочарова була першою чемпіонкою Олімпіади з України (колаж РБК-Україна)

Ніна Бочарова була першою українкою-чемпіонкою Олімпійських ігор

Померла Ніна Бочарова - легендарна гімнастка і перша українка, яка виграла Олімпійські ігри. Їй було 95 років.

Про смерть гімнастки, яка останнім часом проживала в Італії, повідомили в Національному олімпійському комітеті.

"Важко переоцінити внесок Ніни Антонівни в розвиток гімнастики та всього олімпійського руху. В історію світового олімпізму ім'я цієї тендітної, але разом з цим неперевершеної спортсменки назавжди вписано золотими буквами", - йдеться на сайті НОК.

Біографія Ніни Бочарової

Майбутня чемпіонка народилася 24 вересня 1924 року в селі Супрунівка Полтавської області. Після закінчення Київського інституту фізичної культури працювала старшим тренером в спортивних товариствах, а також інструктором по спорту.

Ніна Бочарова - перша олімпійська чемпіонка з України (фото: twitter.com/falledlenin)

У 1952 році Бочарова виграла Олімпіаду в Гельсінкі у вправі на колоді і в командній першості. Також вона є срібним призером Ігор у багатоборстві та командних вправах з предметом. Крім того, українка стала чемпіонкою світу в 1954 році. І це лише маленька частина з переліку її спортивних досягнень.

Відзначимо також, що саме українка Ніна Бочарова придумала вправу, яку ніхто в світі не виконував. Мова йде про поперечний шпагат на брусах.

Ніна Бочарова першою виконала поперечний шпагат на брусах (фото: twitter.com/falledlenin)

У 2004 році Бочаровій була надана честь першої нести факел естафети олімпійського вогню на українській землі.

Похована Ніна Антонівна в Римі на давньому цвинтарі Кампо Верано біля знаменитої католицької церкви Сан-Лоренцо Фуорі-ле-Мура.

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