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В Риме умерла украинская олимпийская чемпионка: ею все восхищались

Вторник 01 сентября 2020 13:43
В Риме умерла украинская олимпийская чемпионка: ею все восхищались
Нина Бочарова была первой чемпионкой Олимпиады из Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Нина Бочарова была первой украинкой-чемпионкой Олимпийских игр

Умерла Нина Бочарова - легендарная гимнастка и первая украинка, которая выиграла Олимпийские игры. Ей было 95 лет.

О смерти гимнастки, которая в последнее время проживала в Италии, сообщили в Национальном олимпийском комитете.

"Трудно переоценить вклад Нины Антоновны в развитие гимнастики и всего олимпийского движения. В историю мирового олимпизма имя этой хрупкой, но вместе с этим непревзойденной спортсменки навсегда вписано золотыми буквами", - говорится на сайте НОК.

Биография Нины Бочаровой

Будущая чемпионка родилась 24 сентября 1924 года в селе Супруновка Полтавской области. После окончания Киевского института физической культуры работала старшим тренером в спортивных обществах, а также инструктором по спорту.

В Риме умерла украинская олимпийская чемпионка: ею все восхищались

Нина Бочарова - первая олимпийская чемпионка из Украины (фото: twitter.com/falledlenin)

В 1952 году Бочарова выиграла Олимпиаду в Хельсинки в упражнении на бревне и в командном первенстве. Также она является серебряным призером Игр в многоборье и командном упражнении с предметом. Кроме того, украинка стала чемпионкой мира в 1954 году. И это лишь маленькая часть из перечня ее спортивных достижений.

Отметим также, что именно украинка Нина Бочарова придумала упражнение, которое никто в мире до не исполнял. Речь идет про поперечный шпагат на брусьях.

В Риме умерла украинская олимпийская чемпионка: ею все восхищались

Нина Бочарова первой исполнила поперечный шпагат на брусьях (фото: twitter.com/falledlenin)

В 2004 году Бочаровой была оказана честь первой нести факел эстафеты олимпийского огня на украинской земле.

Похоронена Нина Антоновна в Риме на древнем кладбище Кампо Верано возле знаменитой католической церкви Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура.

Ранее мы писали, что в Черновцах умерли две юные ученицы местного училища.

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