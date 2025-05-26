Революция в науке! Искусственный интеллект научился "читать" и "писать" код жизни

Специалисты Nvidia совместно с исследователями некоммерческого биомедицинского института Arc Institute (Пало-Альто, США) представили продвинутую модель искусственного интеллекта Evo 2, которая способна не только выявлять генетические мутации, связанные с болезнями, но и создавать новые геномы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медиакомпании Freethink .

Evo 2 - это базовая модель ИИ, предназначенная для более глубокого понимания биологического кода. Она была обучена на генетических данных более 100 000 видов, включая бактерии, археи, вирусы, растения, животных и человека. Всего модель обработала более 9,3 трлн нуклеотидов из более чем 128 000 полных геномов и метагеномных данных.

Evo 2 является преемником модели Evo 1, которая была сфокусирована на геномах отдельных клеток. Новая версия значительно расширяет объем обучающих данных, охватывая все дерево жизни - от одноклеточных до многоклеточных организмов.

Обучение модели проводилось на платформе NVIDIA DGX Cloud AI через AWS с использованием более 2000 графических процессоров NVIDIA H100, при участии инженеров Nvidia и ученых из ведущих университетов США, включая Стенфорд, Беркли и Сан-Франциско.

Evo 2 обучен на данных более чем 128 000 геномов из трех доменов жизни (фото: Arc Institute)

По словам Патрика Сю, соучредителя Arc Institute и профессора биоинженерии Калифорнийского университета в Беркли, Evo 2 позволяет "машинам читать, писать и размышлять на языке ДНК". Ученые утверждают, что модель способна эффективно прогнозировать патогенные мутации, а также может применяться при создании искусственных форм жизни.

Код Evo 2 уже выложен в открытый доступ на GitHub Arc Institute, а также интегрирован в фреймворк BioNeMo от Nvidia. Исследователи подчеркивают, что Evo 2 - самая масштабная и полностью открытая ИИ-модель в своем классе.

Одна из наиболее впечатляющих демонстраций возможностей Evo 2 - точность выше 90% при определении доброкачественных и опасных мутаций в гене BRCA1, связанном с раком молочной железы. Это открывает путь к удешевлению и ускорению генетических исследований, а также к созданию новых методов лечения.