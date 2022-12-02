Канье Вест признался в любви к Путину и Гитлеру: как и почему рэпер всегда вляпывается в скандалы

Как выразился Вест?

В интервью Алексу Джонсому Канье Вест рассказал, что ему нравится Гитлер как личность и что он благодарен ему как музыкант за изобретение микрофона.

"Я тоже вижу хорошие вещи о Гитлере. Я люблю всех. Евреи не скажут мне, что вы можете любить нас, и вам может нравиться то, что мы делаем с вами с помощью контрактов, и вам может нравиться то, что мы продвигаем через порнографию Но этот парень, изобретший автомагистрали, изобрел микрофон, который я использую как музыкант, вы не можете сказать вслух, что этот человек когда-либо сделал что-то хорошее, и я с этим покончил", - сказал рэпер.

Американский рэпер Канье Вест поддержал Путина (фото: marca.com)

Он подчеркнул, что, как и любой человек, Гитлер внес свой вклад в историю и к тому же родился христианином. Очевидно, этот аргумент должен быть самым убедительным.

Кроме того, Канье сказал, что нам следует наконец прекратить осуждать нацистов за их поступки, а также отрицать существование Холокоста как явления в истории.

"Мне не нравится слово "зло" рядом с нацистами. Я люблю евреев, но я тоже люблю нацистов", - объяснил он.

Канье Вест также не смог не высказаться о современной геополитической ситуации.

Он также похвалил Владимира Путина, пытавшегося оправдать войну России против Украины, утверждая, что просто хочет очистить последнюю нацию от нацистов. Когда один из спикеров в студии сказал, что он "очень пропутинский и пророссийский", Канье ответил: "Я тоже".

Через несколько часов после эфира Вест опубликовал в Twitter несколько фото с изображением звезды Давида со свастикой. За это его аккаунт в социальной сети был заблокирован Илоном Маском.

За свои высказывания Вест потерял аккаунт в Twitter (скриншот)

В какие скандалы еще вляпался Вест?

Унижение евреев

Скандальный рэпер иже давно известен своими антисемитскими настроениями. Ранее он уже намекал, что евреи контролируют все мировые деньги и СМИ, опираясь на известную антисемитскую теорию.

"Никто не может встать между мной и моими деньгами", - сказал рэпер.

За это компания Adidas заявила, что разрывает контракт с американским певцом, поскольку не хочет терпеть такие его высказывания и разжигающие ненависть заявления.

В результате Вест потерял статус миллиардера и аккаунт в Instagram. Однако позже мужчина кажется, понял, что ляпнул лишнего, поэтому попросил у общества извинений.

Скандал на футбольном матче сына

В то же время Канье начал скандал на футбольном матче его сына, активно жестикулируя и повышая голос перед другими родителями. В чем была суть конфликта - неизвестно.

Насмешка над темнокожими

Еще одним поступком, возмутившим американское сообщество стало высмеивание репером движения за права афроамериканцев "Black Lives Matter".

На презентации линейки одежды Вест надел кофту с надписью White Lives Matter на спине. А на своей странице в социальной сети он отметил: "Всем известно, что Black Lives Matter было мошенничеством. Теперь это закончилось. Не благодарите".

Канье Вест нивелировал смерть афроамериканца Флойда, погибшего от рук полицейских (фото: twitter.com/PopCrave)

На самом деле считать такие вопиющие высказывания знаменитости его настоящей позицией или просто желанием "светиться" в заголовках - неизвестно.

Но даже если лидер мнений говорит подобные вещи на широкую мировую аудиторию, следует задуматься, достойны ли его мнения лидерства