Регулярне вживання фастфуду може викликати небезпечні захворювання: що потрібно знати

Медики вже серйозно стурбовані зростанням вживання продуктів швидкого харчування і фастфуду. За даними Центру з контролю і профілактики захворювання, майже 40% людей регулярно харчуються такими продуктами та наражають свій організм на небезпеку. Як відзначають фахівці, крім ожиріння і надмірної ваги така їжа може спровокувати розвиток ще п'яти небезпечних захворювань.

Які захворювання можуть у вас з'явитися, якщо ви регулярно харчуєтеся фастфудом, розповіли на порталі Eatthis.

Серцеві захворювання

Харчування з високим вмістом насичених жирів і оброблених харчових продуктів пов'язані з ризиком розвитку серцевих захворювань. Кардіологи відзначають, що умовно допустима доза насичених жирів на добу – не більше 13 грамів. Один гамбургер або порція картоплі фрі – це вже 14 грамів. Очищені зерна в таких продуктах підвищують ризик діабету, ожиріння, а кількість натрію можуть спровокувати підвищення кров'яного тиску.

Метаболічний синдром

До складу таких продуктів входить сода, яка у великих кількостях може сильно підірвати ваше здоров'я. Дослідження показують, що часте вживання газованих напоїв з цукром призводять до розвитку метаболічного синдрому – стану, при якому підвищується кров'яний тиск, рівень цукру в крові, рівень тригліцеридів в крові, і зниження рівня холестерину ЛПВП (хорошого). Це веде до збільшення об'єму талії, ризику серцевих захворювання, діабету і недоумства.

Діабет 2 типу

Ожиріння, вживання занадто великої кількості цукру, великої кількості оброблених продуктів – все це пов'язано з ризиком розвитку діабету 2 типу, станом, при якому організм не може належним чином переробити цукор в крові. Це призводить до того, що організм стає більш стійкий до інсуліну. Як показують дослідження, фастфуд двічі на тиждень може підвищити ризик інсулінорезистентності у два рази за 15 років.

Гіпертонія

У такій їжі багато жирів, калорій і натрію, які негативно відображаються на кров'яному тиску. Часто вживання підвищує в рази ризик розвитку гіпертонії та підвищеного кров'яного тиску. А це, своєю чергою, несе в собі ризик серцевих нападів та інсультів.

Рак

Як показують дослідження, вживання цукру та обробленого м'яса можуть збільшити ризик розвитку онкології. Продукти фабричного виробництва з високим вмістом насичених жирів, цукру і солі підвищують такий ризик на 12%. У цей список входять солодощі, жири, соуси та оброблені харчові продукти.