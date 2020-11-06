Дитина захворіла на коронавірус: лікар-педіатр розповів про небезпеку

Симптоми коронавірусу у дітей (Колаж РБК-Україна)

Український лікар розповів, що робити батькам, щоб уберегти дитину від проблем під час COVID-19

Симптоми коронавірусу у дітей можуть сильно відрізнятися від звичайної картини захворювання у дорослого. Лікарі рекомендують звертати увагу на найменші зміни в стані здоров'я дитини, щоб не пропустити небезпечний момент.

Лікар-педіатр, асистент кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені А. А. Богомольця, кандидат медичних наук Антон Асонов розповів, що потрібно робити батькам, якщо з'явилася підозра на те, що дитина підхопила COVID-19. Про це пише видання "Факти".

"Зазвичай діти переносять захворювання легко, часто безсимптомно. Причому чим молодше дитина, тим легше протікає хвороба. Симптоми, якщо вони є, нагадують легку застуду: трохи болить горло, виникає нежить. Вкрай рідко можливі дихальна недостатність або розвиток ускладнення. Одне з найважчих – мульті запальний синдром, що вражає різні органи та системи організму. Важко хворіють діти з хронічною патологією: цукровим діабетом, захворюваннями серцево-судинної системи або імунної системи, іншими недугами", - повідомив фахівець.

Він зазначив, що діти з COVID-19 небезпечні для оточення також, як і інші хворі люди. Вони також виділяють вірус і заражають інших людей, навіть якщо у них слабко виражені симптоми.

Для підтвердження коронавірусу у дитини потрібно зробити швидкий тест на антигени, які можна використовувати вже в перші 5-7 днів від початку захворювання. Однак результати цих тестів бажано підтвердити методом ПЛР.

Асонов порекомендував дітям обов'язково робити щеплення від грипу, оскільки дитячому організму буде складно впоратися відразу з двома вірусами. І убезпечивши дитину від грипу, буде менше приводів звертатися до лікаря. Педіатр радить також не відкладати й інші планові щеплення і зазначив, що важливою зараз є вакцинація від пневмокока, яка захистить від пневмонії й отитів.

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