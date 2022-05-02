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Якщо дитина не хоче їсти: Комаровський пояснив батькам, що робити

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Понеділок 02 травня 2022 09:34
Якщо дитина не хоче їсти: Комаровський пояснив батькам, що робити Фото: Комаровський порадив, як годувати дитину
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів, що робити батькам, якщо їх дитина відмовляється їсти. Перше - не робіть з цього трагедію.

Про це заслужений педіатр повідав у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

На жаль, не всі діти відрізняються відмінним апетитом, часто батькам доводиться вмовляти їх і вдаватися до мультиків, щоб нагодувати.

Як нагодувати дитину правильно

  • Перше правило: не показуйте дитині, що вам дуже важливо, хоче вона їсти чи ні.
  • Друге правило: якщо малюк відмовився або став як завжди вередувати - ви тут же прибираєте тарілку зі столу. Тобто не вмовляйте, не робіть з цього трагедію і нічого не обіцяйте.
  • Третє правило: наступного разу дитина отримає їжу тільки тоді, коли вся сім'я сяде за стіл. Не погоджуйтеся на плач та інші маніпуляції, інакше вам знову доведеться складати "концертну програму".
  • Четверте правило: не давайте дитині між основними прийомами їжі печиво, цукерки та інші солодощі.

"І запам'ятайте: це ви вирішуєте, що буде їсти ваша дитина, а не вона. Ви витрачаєте гроші і сили на приготування їжі. Цінуйте свою працю, тоді вас буде поважати дитина. Дотримуйтесь правил і незабаром побачите результат", - дав пораду педіатр.

Нагадаємо, що Комаровський назвав головні правила для дитини при переїзді.

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Доктор Комаровский
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