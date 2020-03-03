Не розносив заразу: жителі Чернівців розповіли про чоловіка, який підхопив коронавірус

Коронавірус в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Жителі Чернівців розповіли про свого земляка, який привіз коронавірус в Україну

Коронавірус в Україні був зафіксований у чоловіка, який приїхав на авто з Румунії. Туди він прилетів з Італії, де COVID-19 заразилися 2036 осіб. У Чернівцях через скасовують культурні заходи і дезінфікують громадський транспорт, установи та організації.

Більшість жителів Чернівців переконані, що з ними нічого страшного не станеться. Так, один з жителів Олександр Новак заявив, що йому не страшно виходити на вулицю. При цьому він підкреслив, що в місті ніякої паніки немає у зв'язку з новиною про першого зараженого в Україні.

Але не все так однозначно, оскільки ситуація розгойдується. Користувачі мережі розділилися на два табори – одні впевнені, що все буде добре, і вони вдячні чоловікові, який закрився в своїй квартирі після поїздки в Італію, і не поширював вірус. Про це повідомляє "КП в Україні".

Інші ж вважають, що чоловікові слід більше боятися "антивірусних" активістів, чим наслідків самого вірусу. Але зараз у місті все спокійно. Ім'я хворого не розголошується. Відомо, що він середнього віку, і його забрали в інфекційну лікарню. Дружина чоловіка знаходиться вдома, їй провели тест на коронавірус, але результатів ще немає.

Деякі жителі побоюються того, що з їх лікарнею можуть вчинити так, як зробили в іранській клініці, яку підпалили після того, як дізналися, що в ній знаходяться хворі COVID-19.

Студенти ведуть себе спокійно. Ніякого карантину або додаткових канікул для школярів або дитсадівців теж не передбачається.

Нагадаємо, що через коронавірус в Україні можуть змінити правила виклику швидкої допомоги. Тепер швидка допомога буде виїжджати до пацієнтів додому з високою температурою і підозрою на COVID-19.