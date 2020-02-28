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Розстріляти нацистську м**зь, що служила Януковичу: Соловйов влаштував істерику на росТБ

STYLERЖиття    28.02.2020 - 07:02
Розстріляти нацистську м**зь, що служила Януковичу: Соловйов влаштував істерику на росТБ
Володимир Соловйов (Фото: скріншот)

Російський пропагандист влаштував перепалку з колишнім українським політиком

Російський пропагандист Володимир Соловйов грубо обізвав колишнього нардепа Верховної Ради України Олександра Ковтуненка і вигнав зі студії своєї авторської програми, закликавши розстріляти.

Істеричні висловлювання ведучого в ефірі телеканалу "Росія 1" прозвучали після обговорення ролі УПА в роки Другої світової війни, бійці якої віддали свої життя у боротьбі за незалежність України.

Топ-пропагандист Путіна заявив, що українські націоналісти "не громадяни України", а на протести Ковтуненка почав кричати та лаятися, обізвавши гостя "упирем нацистським" і став виганяти.

Відповідний фрагмент передачі на росТБ опублікований на YouTube-каналі "COPOKAnews".

""Пішов геть звідси! Зібрався - і геть звідси! Охорона! Виведіть цю нацистську м**зь і віддайте її на розстріл військам НКВС", - розмахував руками Соловйов.

Після того, як запрошений ним же на передачу Ковтуненко покинув студію, скандальний ведучий не вгамовувався і продовжував цирк. Зокрема, Соловйов назвав екс-нардепа "нацистської сволотою, що служила Януковичу і будь-якій іншій владі", яка "сміє приїжджати і брехати на пам'ять великих українських солдатів" (Червоної армії).

Відео: Володимир Соловйов образив екс-нардепа ВРУ Олександра Ковтуненка і закликав розстріляти

Зазначимо, що Ковтуненка не рідко можна побачити на ефірах російських пропагандистів, на яких він влаштовує суперечки з ведучими на теми історії та політики.

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