Окупанти під Києвом вбили молоду лікарку, яка намагалася врятувати життя дитини

Російські окупанти під Києвом вбили молоду лікарку Марину Калабіна, яка намагалася врятувати поранену ними ж дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка у Facebook .

Відомо, що жінка була лікаркою-анастезіологинею у Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Колеги називають її "лікаркою від Бога".

"Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині. Це нелюди, терористи, і це точно не має залишитись непокараним!" - написав Ляшко.

Марина Калабіна (фото: Facebook)

Міністр звернув увагу, що тільки зранку в вівторок він звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана Путіна, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків.

А вже вечері того ж дня - чергова смерть українського лікаря.

"Ідіть ви окупанти нах*й разом із своїм кораблем! Ми вам цього не пробачим!" - не стримуючи емоцій резюмував Ляшко.

Марина Калабіна (фото: facebook.com/cardio.org.ua)

У Центрі, де працювала Марина, кажуть, що вона завжди буде для лікарів "прикладом безмежної відданості своїй професії, милосердя та мудрості".

"Ми завжди будемо пам’ятати її невгамовну життєву енергію, життєрадісність, високі духовні та етичні якості. Її світла пам'ять назавжди збережеться в наших серцях", - сумують колеги-лікарі.

Марина Калабіна (фото: Facebook)