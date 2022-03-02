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Окупанти під Києвом вбили молоду лікарку, яка намагалася врятувати життя дитини

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Київ, Середа 02 березня 2022 00:32
Окупанти під Києвом вбили молоду лікарку, яка намагалася врятувати життя дитини Окупанти вбили дитячу лікарку під Києвом (фото: Facebook/Марина Калабіна)
Автор: Дмитрий Войналович

Російські окупанти під Києвом вбили молоду лікарку Марину Калабіна, яка намагалася врятувати поранену ними ж дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка у Facebook.

Відомо, що жінка була лікаркою-анастезіологинею у Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Колеги називають її "лікаркою від Бога".

"Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині. Це нелюди, терористи, і це точно не має залишитись непокараним!" - написав Ляшко.

Окупанти під Києвом вбили молоду лікарку, яка намагалася врятувати життя дитини

Марина Калабіна (фото: Facebook)

Міністр звернув увагу, що тільки зранку в вівторок він звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана Путіна, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків.

А вже вечері того ж дня - чергова смерть українського лікаря.

"Ідіть ви окупанти нах*й разом із своїм кораблем! Ми вам цього не пробачим!" - не стримуючи емоцій резюмував Ляшко.

Окупанти під Києвом вбили молоду лікарку, яка намагалася врятувати життя дитини

Марина Калабіна (фото: facebook.com/cardio.org.ua)

У Центрі, де працювала Марина, кажуть, що вона завжди буде для лікарів "прикладом безмежної відданості своїй професії, милосердя та мудрості".

"Ми завжди будемо пам’ятати її невгамовну життєву енергію, життєрадісність, високі духовні та етичні якості. Її світла пам'ять назавжди збережеться в наших серцях", - сумують колеги-лікарі.

Окупанти під Києвом вбили молоду лікарку, яка намагалася врятувати життя дитини

Марина Калабіна (фото: Facebook)

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