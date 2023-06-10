Из Rammstein выгнали россиянку, которая замешана в секс-скандале: детали

Немецкая металл-группа Rammstein оказалась в эпицентре скандала. Несколько женщин пожаловались на домогательства фронтмена Тилля Линдеманна. Оказалось, за этим стоит кастинг-менеджер из России Елена Макеева.
Об этом пишет издание Bild.
Несколько женщин обвинили фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальных притязаниях. Они заявили, что после своих концертов Линдеманн устраивает вечеринки, на которых поклонниц накачивают алкоголем и наркотиками. В результате эти "мероприятия" заканчиваются склонением девушек к интиму.
Ключевой фигурой обвинений является 35-летняя россиянка Елена Макеева, которая является кастинг-менеджером группы.
Известно, что во вторник, 6 июня, Макееву уволили из Rammstein. Именно она занималась отбором девушек для афтепати музыкантов. Она ездила с Rammstein в гастрольные туры, где ее задачей было искать красивых девушек для вечеринок Линдеманна после выступлений.
Россиянка связывалась с поклонницами, обещала им места прямо под сценой, где девушек фотографировали. Далее показывали Линдеманну и он уже отбирал, кто попадет на вечеринку.
"Женщин отводили в комнаты, где они должны были сдать свои мобильные телефоны, им дают водку и закуски. Линдеманн часто бывает единственным присутствующим участником группы. Иногда он весел и вежлив, а иногда агрессивен", - говорится в сообщении.
Сама же Макеева давала четкие инструкции перед концертами девушкам. Она говорила, что они должны сделать вечерний макияж, надеть коктейльное платье, ни в коем случае не появляться во всем черном или футболке Rammstein.
Теперь менеджмент Rammestein проводит расследование, для чего наняло специальную юридическую фирму. Первыми шагами по этому делу стало увольнение Макеевой с неофициальной должности и изменение концепции концертных мероприятий.
Елена Макеева (instagram.com/alena_makeeva)
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