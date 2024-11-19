Раки, алкоголь, но "без изысков": Тополя рассказал о райдере группы "Антитіла"

Тарас Тополя, фронтмен "Антитіл", рассказал, из чего состоит райдер их группы. В частности, в списке оказались овощи, мясо, другие продукты, а также алкоголь.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с комментарием артиста для TikTok-блогера и журналиста Ярослава GOPATSA.

Райдер группы "Антитіла"

Как известно, коллектив регулярно гастролирует как по Украине, так и за ее пределами. Как и любые другие исполнители, у них есть свой райдер - то есть список условий и требований, которые они предъявляют организаторам мероприятия.

9 ноября "Антитіла" выступили в Белой Церкви. Перед выступлением в гримерку Тараса зашел журналист и расспросил его о райдере, а также увидел гримерку своими глазами.

Тополя поделился, что с алкоголя и напитков в райдере указаны сухое вино, виски, джин, вода, соки, энергетические напитки.

"Стандартно 2 бутылки вина сухого красного. Вино должно быть хорошее, дорогое, качественное. "Антитіла" пьяными на концерт не выходят. Я могу себе позволить выпить стакан вина за час до концерта. А уже после концерта могу позволить себе больше", - рассказал артист.

скриншоты из гримерки "Антител"

Также Тарас озвучил и подробности того, что должно быть из еды:

"Фрукты, овощи, мясо, колбаса и мое личное желание - должна быть красная рыба. Это может быть тунец или лосось. Особенность сегодняшнего нашего пребывания в гримерке - раки, которые привез нам наш друг".

Кроме того, лидер "Антитіл" отметил, что незаменимая вещь на каждом концерте - аптечка. Эта традиция у музыкантов появилась после того, как они завершили службу как парамедики в зоне боевых действий. Певец даже показал аптечку и рассказал некоторые подробности.

"Важным элементом нашей гримерки является аптечка. С момента, как мы вышли с фронта, мы возим не одну, а несколько аптечек. Сейчас мы находимся в Белой Церкви, и здесь относительно спокойно, но когда это были концерты в Днепре, Запорожье или ближе к востоку, росла угроза случаев каких-то поражений. Мы возим с собой аптечку, и это именно боевая аптечка Сергея Вусика, с которой он прошел боевую службу", - сказал музыкант.

Тополя подчеркнул, что их группа всегда имела довольно простой райдер. Если он и меняется, то все равно остается "без изысков".

"У нас нет каких-либо трюфелей, дикого крокодила маринованного и так далее", - с улыбкой рассказал лидер известного коллектива.

Обязательным является наличие аптечки (скриншот)

Напомним, группа "Антитіла" после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пополнила ряды территориальной обороны. Артисты находились на фронте, где исполняли обязанности парамедиков. После полугода службы они объявили, что их деятельность там прекратилась, однако Тополя отмечал, что они не демобилизованы, а продолжают служить.

"Мы просто выведены в распоряжение. Я не хочу называть, в каком мы подразделении находимся. Мы откомандированы из нашего 130-го батальона в другое подразделение", - объяснял певец.

"Антитіла" (фото: instagram.com/antytila_official)