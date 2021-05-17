Працювати більше 55 годин на тиждень небезпечно: можливі інфаркти і передчасна смерть

Вчені з організації Об'єднаних Націй заявили, що ризик передчасної смерті від серцевих захворювань та інсульту набагато вище у тих людей, які працюють понад 55 годин на тиждень.

Це глобальне дослідження стало першим, в якому оцінили ризики для життя і здоров'я, пов'язані з тривалою роботою. Були зібрані дані з десятків досліджень за участю сотень тисяч людей за період з 2000 по 2016 рік.

"Робота 55 і більше годин на тиждень - серйозна небезпека для здоров'я. Настав час всім нам – урядам, роботодавцям і службовцям – усвідомити той факт, що тривалий робочий день може призвести до передчасної смерті", - прокоментувала дослідження глава ВООЗ з питань навколишнього середовища, зміни клімату та охорони здоров'я Марія Нейра.

Як відзначають вчені, робота 55 і більше годин на тиждень підвищує ризик інсультів на 35%, ризик розвитку ішемічної хвороби серця на 17%, в порівнянні з роботою від 35 до 40 годин.

У дослідженні вказується, що з 2000 по 2016 роки кількість смертей від серцевих захворювань, пов'язаних з тривалим робочим днем, збільшилася на 42%. Кількість інсультів - на 19%.

У ВООЗ також вказали на те, що понаднормова робота призводить до третини "професійних" захворювань. А пандемія коронавірусу тільки прискорює розвиток факторів, які сприяють тенденції до збільшення робочого часу.

"Віддалена робота стала нормою в багатьох областях, часто стираючи межі між домом і роботою. Крім того, багато компаній змушені були згорнути або закрити певні операції, щоб заощадити гроші, а люди, які все ще отримують заробітну плату, в кінцевому підсумку працюють більше годин. Ніяка робота не вартує ризику інсульту або серцевого нападу", - зазначив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреесус.