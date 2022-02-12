Ці п'ять продуктів категорично заборонено їсти при діабеті

Спровокувати стрибок цукру в крові можуть не лише солодощі. Зокрема, є і багато інших продуктів, які сприяють виробленню глюкози вже після того, як ви їх з'їли.

Як розповів дієтолог Андрій Меджитов, проблеми зі здоров'ям можуть спровокувати навіть ті продукти, які заведено вважати дієтичними, пише zdorovia .

За словами експерта, деякі люди самі собі вигадують дієти, включаючи до раціону начебто здорові продукти. Однак вони навіть не здогадуються, що не всі з них дійсно безпечні з точки зору ризику виникнення або загострення діабету.

Які продукти не можна вживати

Лікар розповів, що головна небезпека продуктів, які здатні викликати стрибок глюкози в крові полягає ще й у тому, що вони можуть спровокувати й збільшення жирового "прошарку" в області живота. Він обволікає внутрішні органи, ускладнюючи їхню роботу.



Солодкі йогурти. Вони містять надто багато цукру. Тому слід уважно вивчати склад продукту. Чудовою альтернативою стане грецький йогурт. В такому продукті цукру майже немає, а ось корисного білка – багато.



Сухофрукти. Після сушіння у таких продуктах утворюється багато цукру. Лікар каже, що у свіжому винограді його вчетверо менше, ніж у родзинках.

Тому, якщо хочеться побалувати себе фруктами, то краще вибирати найменш солодкі.



Білий хліб. Такі продукти виготовлені з рафінованого білого борошна та можуть підвищити рівень цукру в крові.

Краще їсти хліб з непросіяної муки з високим вмістом клітковини.



Курячі яйця. Фахівець каже, що регулярне вживання курячих яєць підвищує ризик розвитку діабету другого типу.

Чипси. Картопля після смаження у фритюрі стає ще більш шкідливою для здоров'я.

В них містяться вуглеводи та жир, які можуть загострити вже наявні проблеми й додати нових.