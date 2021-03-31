Протидія вже неможлива: Голубовська розповіла про реалії COVID-19 в Україні

Ольга Голубовська, провідний український лікар-інфекціоніст, заявила, що ситуація з коронавірусом в країні дуже серйозна і іншого способу протидії, крім локдауну, немає.

За словами завідуючої кафедрою інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця, лікарням потрібно запасатися балонами з киснем і готуватися до серйозної битви за життя людей.

"Зараз потрібно готуватися до майбутнього. Вже з коронавірусом нічого не зробити", - заявила Голубовська. - Протидія вже неможлива, тестування вже неможливо. Весь світ тестує і нехай собі тестує - вони собі можуть дозволити".

Щодо нового жорсткого карантину в країні, Голубовська вважає, що вводити його потрібно дуже грамотно, обговоривши все з епідеміологами. Школи повинні перейти на "дистанційку", а люди - максимально на роботу онлайн.

"Це (школи. - Ред.) один з розплідників інфекційних захворювань. Наша освіта страждає з 90-х років і нічого за рік не станеться, а те що зараз твориться в клініках - розуму не піддається, це Бородіно", - зазначила лікар.

Якщо зараз не вжити заходів, вважає лікар, вже через три тижні інфекційні лікарні будуть переповнені.

"Ви бачите, що зараз ми без локдауну просто не обійдемося... Нам треба зараз всім пережити цей період", - додала вона.

При цьому Голубовська вважає, що транспорт зупиняти не можна, адже медичному персоналу треба якось добиратися до роботи.

Інфекціоніст додала, що зараз Україна переживає найскладніший період від початку пандемії, а поточна хвиля COVID-19 за інтенсивністю десь у п'ять разів важче осінньої.