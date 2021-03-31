ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Протидія вже неможлива: Голубовська розповіла про реалії COVID-19 в Україні

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 14:15
Протидія вже неможлива: Голубовська розповіла про реалії COVID-19 в Україні Фото: Ольга Голубовська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Ольга Голубовська, провідний український лікар-інфекціоніст, заявила, що ситуація з коронавірусом в країні дуже серйозна і іншого способу протидії, крім локдауну, немає.

Про це пише УНН.

За словами завідуючої кафедрою інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця, лікарням потрібно запасатися балонами з киснем і готуватися до серйозної битви за життя людей.

"Зараз потрібно готуватися до майбутнього. Вже з коронавірусом нічого не зробити", - заявила Голубовська. - Протидія вже неможлива, тестування вже неможливо. Весь світ тестує і нехай собі тестує - вони собі можуть дозволити".

Щодо нового жорсткого карантину в країні, Голубовська вважає, що вводити його потрібно дуже грамотно, обговоривши все з епідеміологами. Школи повинні перейти на "дистанційку", а люди - максимально на роботу онлайн.

"Це (школи. - Ред.) один з розплідників інфекційних захворювань. Наша освіта страждає з 90-х років і нічого за рік не станеться, а те що зараз твориться в клініках - розуму не піддається, це Бородіно", - зазначила лікар.

Якщо зараз не вжити заходів, вважає лікар, вже через три тижні інфекційні лікарні будуть переповнені.

"Ви бачите, що зараз ми без локдауну просто не обійдемося... Нам треба зараз всім пережити цей період", - додала вона.

При цьому Голубовська вважає, що транспорт зупиняти не можна, адже медичному персоналу треба якось добиратися до роботи.

Інфекціоніст додала, що зараз Україна переживає найскладніший період від початку пандемії, а поточна хвиля COVID-19 за інтенсивністю десь у п'ять разів важче осінньої.

Тим часом Київ на порозі тотального локдауну, при якому можуть закрити дитячі садки, школи і зупинити транспорт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Ольга Голубовская Коронавірус
LITE
Погода в Україні битиме рекорди: синоптики поділилися свіжим прогнозом
Погода в Україні битиме рекорди: синоптики поділилися свіжим прогнозом