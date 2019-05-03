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Просто хотів випити горілки: по Києву розгулював чоловік з гранатою (відео)

STYLERПодії    03.05.2019 - 13:45
Просто хотів випити горілки: по Києву розгулював чоловік з гранатою (відео)
Чоловік з гранатою розгулював по Києву (ілюстративне фото: УНІАН)

Чоловік з гранатою почав з'ясовувати стосунки з молодою парою

П'яного чоловіка з гранатою затримали ввечері в четвер, 2 травня, в Києві на вулиці Березняківській, 36 (Дніпровський район) поруч із супермаркетом. Він розповів, що вигулював собаку і просто захотів випити горілки, звідки у нього взялася граната, він так і не пояснив. Про це повідомляє Інформатор.

Відомо, що перехожі помітили вибухонебезпечний предмет і повідомили в поліцію. За їх словами, між чоловіком і молодою парою стався конфлікт. Пізніше хлопці помітили, що на парапеті поруч з пляшкою горілки, яку він розпивав, лежить граната. Вони спробували відвести його подалі в бік.

 

Чоловік з гранатою розгулював по Києву (відео: YouTube/Інформатор)

Свідки кажуть, що мучина не погрожував підірвати гранату, а просто з'ясовував стосунки з парою.

Він не зміг повідомити, звідки взяв гранату. Лише розповів, що не місцевий, хотів вигуляти собаку та випити горілки.

Поліція затримала чоловіка, оточила територію і вилучила гранату з місця НП. На щастя, ніхто не постраждав. Причини інциденту з'ясовуються.

Чоловік з гранатою розгулював по Києву (відео: YouTube/Інформатор)

Нагадаємо, у Києві сталася надзвичайна пригода з підвішеною на двері квартири гранатою.

Також повідомлялося, що в Бердичеві в одній з дев'ятиповерхівок на двері квартири молодої жінки з 4-річною дитиною невідомі повісили бойову гранату.

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