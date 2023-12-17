Простой десерт на Новый год: приготовьте "пьяный виноград" и удивите всех гостей
Не знаете чем удивить гостей на Новый год? Приготовьте пьяный десерт с виноградом! Это не просто вкусное и интересное блюдо, но и традиционное угощение в Испании и Мексике. Там считают, что в полночь нужно успеть съесть 12 виноградинок, чтобы каждый месяц следующего года был счастливым.
Как приготовить "пьяный виноград", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Для приготовления вам понадобятся:
- 1 кг. зеленого винограда
- 750 мл. игристого вина Prosecco
- 120 мл. водки
- 1/2 стакана сахара.
Начнем приготовление. Сначала отделите виноград от веточек и хорошо его промойте. Затем сделайте "настойку". Смешайте водку с просеко, а затем залейте этим виноградинки. Дайте будущему десерту настояться. Виноград должен "отдохнуть" в холодильнике как минимум три часа.
Затем слейте водку и просеко в другую емкость. Откиньте виноград на дуршлаг и обсушите его салфетками. После этого переложите его в глубокую миску и засыпьте сахаром.
Рецепт десерта на Новый год (фото: pixabay.com)
Осторожно размешайте, чтобы каждая виноградинка получила свою порцию сахара. Затем отправьте миску с будущим десертом в холодильник. Там виноград должен пролежать в течение 3-8 часов.
Перед подачей десерта на стол потрясите его еще раз. Виноград должен покрыться сахаром полностью, а затем вы можете предложить его гостям, которых приятно удивит интересное блюдо.
Раньше мы уже рассказывали, как приготовить необычную кутью на Рождество.
Кроме того, недавно стало известно, как приготовить простой и бюджетный сырно-луковый пирог на праздники.