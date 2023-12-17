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Простой десерт на Новый год: приготовьте "пьяный виноград" и удивите всех гостей

Воскресенье 17 декабря 2023 21:26
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Простой десерт на Новый год: приготовьте "пьяный виноград" и удивите всех гостей Легкий десерт на праздники (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Не знаете чем удивить гостей на Новый год? Приготовьте пьяный десерт с виноградом! Это не просто вкусное и интересное блюдо, но и традиционное угощение в Испании и Мексике. Там считают, что в полночь нужно успеть съесть 12 виноградинок, чтобы каждый месяц следующего года был счастливым.

Как приготовить "пьяный виноград", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 1 кг. зеленого винограда
  • 750 мл. игристого вина Prosecco
  • 120 мл. водки
  • 1/2 стакана сахара.

Начнем приготовление. Сначала отделите виноград от веточек и хорошо его промойте. Затем сделайте "настойку". Смешайте водку с просеко, а затем залейте этим виноградинки. Дайте будущему десерту настояться. Виноград должен "отдохнуть" в холодильнике как минимум три часа.

Затем слейте водку и просеко в другую емкость. Откиньте виноград на дуршлаг и обсушите его салфетками. После этого переложите его в глубокую миску и засыпьте сахаром.

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Рецепт десерта на Новый год (фото: pixabay.com)

Осторожно размешайте, чтобы каждая виноградинка получила свою порцию сахара. Затем отправьте миску с будущим десертом в холодильник. Там виноград должен пролежать в течение 3-8 часов.

Перед подачей десерта на стол потрясите его еще раз. Виноград должен покрыться сахаром полностью, а затем вы можете предложить его гостям, которых приятно удивит интересное блюдо.

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