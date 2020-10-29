Якщо у вас пропав нюх при COVID-19: медики жахнули наслідками

При коронавірусі у людей дуже часто зникає нюх. Це трапляється в перші дні зараження і може навіть не супроводжуватися нежиттю або закладеним носом. Це неспецифічний симптом COVID-19, який є неврологічним. Про це написала на своїй сторінці у Facebook колишня в. о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За словами експерта, втрата нюху - це дуже поширений симптом COVID-19. Повернутися нюх може так само різко, як і пропав. Іноді нюх повертається через кілька тижнів. Але є і погана новина. Вона полягає в тому, що хтось не зможе повністю відновити чутливість до запахів через місяць. Для цього може знадобитися навіть рік. Все дуже індивідуально.

Чому зникає нюх

Досі це питання повністю не вивчене, але відомо, що вірус SARS-CoV-2 інфікує організм шляхом приєднання до рецепторів АСЕ2 на поверхні клітин, що вистилають верхні дихальні шляхи, найбільше їх знайдено в носі. Потім білок, який називається TMPRSS2, допомагає вірусу "увірватися" в клітку. Потрапляючи всередину, вірус може розмножуватися, викликаючи запальну реакцію імунної системи. Так відбувається інфікування.

"Тому поки це виглядає так, що на відміну від втрати нюху, яка виникає з-за інших вірусів, вірус SARS-CoV-2 тільки тимчасово "роззброює" нюхові рецептори, впливаючи на функцію підтримуючих клітин. Як тільки організм справляється з вірусом, нюх повертається", - написала Супрун.

Що робити, щоб відновити нюх?

Експерти рекомендують використовувати ефірні масла. Але це не допоможе відновити нюх, а тренувати рецептори.

Є кілька досліджень, які підтверджують, що такі тренування позитивно впливають на швидкість повернення нюху або часткового його відновлення. Але наукова база залишається слабкою і непідтвердженою.

Також можна спробувати додавати в їжу різноманітні спеції.

Як ми раніше писали, лікар розповів, що робити, якщо у вас пропав нюх при COVID-19.