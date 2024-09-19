4 продукта, которые нужно есть после болезни для быстрого восстановления

В холодное время года часто украинцам назначают антибиотики, после которых может страдать желудок.

Какой продукт нужно есть для быстрого восстановления, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профессора Тима Спектора в подкасте ZOE Science and Nutrition .

Что нужно знать

С приближением сезона болезней профессор Тим Спектор предупредил о потенциальных долгосрочных последствиях антибиотиков, отмечая, что это может привести к выздоровлению, которое может затянуться.

Этой зимой многие украинцы могут столкнуться с простудой, респираторными заболеваниями и другими бактериальными инфекциями, потенциально обратившись к антибиотикам для облегчения.

Однако это может привести к тому, что их тела будут пытаться восстанавливаться до полугода не из-за самой болезни, а из-за лекарств, которые они принимают.

Антибиотики ориентированы на вредные бактериальные болезни, но они также оказывают влияние на главные бактерии, которые естественно находятся в нашем кишечном тракте.

Эти бактерии играют решающую роль в пищеварении, иммунитете и могут влиять на тип пищи, которую вы хотите употреблять.

Это означает, что невидимый эффект антибиотиков может повредить вашему организму больше, чем болезнь, которую они предназначены лечить.

Какой продукт поможет быстрее восстановиться

Однако профессор указал на один особый тип пищи, который может помочь значительно выздоровлению. Речь идет о ферментированных продуктах.

В частности, он упомянул йогурты, творог, кефир, квашеную капусту. По словам эксперта, йогурты и сыр стоят ниже его списка, поскольку они содержат меньше разнообразных пробиотических культур по сравнению с другими ферментированными вариантами.

Ферментированные продукты богаты пробиотиками, питающими наши кишечные бактерии, те же, на которые влияют антибиотики.

Тим сказал, что уникальный микробиом каждого не будет равно реагировать на каждый вид пробиотических микробов, поэтому надо включать в рацион различные виды.