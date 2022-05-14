Продукти, ліки, психологічна підримка: яку допомогу можна отримати від Фонду Ахметова

80 днів Україна протистоїть повномасштабному вторгненню ворога. Увесь цей час Фонд Ріната Ахметова концентрує свої ресурси на допомозі найвразливішим категоріям населення та переселенцям.

За цей час на гарячу лінію фонду надійшло понад 22 тисячі звернень.

Від початку повномасштабної війни фонд передав для жителів України понад 580 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів і понад 160 тисяч продуктових наборів.

Фонд надає й психологічну підтримку вимушеним переселенцям: працюють точки екстреної психологічної допомоги у Запоріжжі для тих, хто евакуювався з Маріуполя та Волновахи, відкрилася точка у Львові. З 24 лютого 2022 року психологічну допомогу надано понад 1100 людям.

Крім того, музей "Голоси Мирних"‎ фонду збирає наймасштабніший у світі архів історій мирних людей, які постраждали від війни Росії проти України, починаючи з 2014 року. Тисячі мешканців України вже довірили Музею свої історії.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.