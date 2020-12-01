Продукти, які допоможуть почистити судини без ліків: додайте їх в раціон

Фахівці назвали харчові продукти, які допоможуть очистити судини і їх зміцнити, а також поліпшать кровообіг. Раніше вважалося, що закорковування судин – це проблема літніх людей, але недавні дослідження показали, що це проблема будь-якої людини в будь-якому віці, якщо вона веде неправильний спосіб життя і не стежить за своїм харчуванням.

Експерти вважають, що ліки в такому випадку не завжди можуть дати ефективний результат. І щоб не стикатися з такою проблемою – треба переглянути свій раціон включити продукти, які розріджують кров, зміцнюють судини та покращують кровообіг. Про це пише Ivona.

Каші. Вівсяна, гречана, рисова, пшоняна і перлова каша покращують травлення, прискорюють обмін речовин і запобігають проблемам зі шлунком і закрепам. Крім того, крупи впливають на зниження рівня холестерину в крові, зменшують утворення бляшок, зміцнюють стінки судин і покращують кровообіг. Каші дуже корисно їсти діабетикам, людям з гіпертонією і проблемами серцево-судинної системи. Крупи багаті клітковиною і вітамінами.

Часник. У часнику багато корисних якостей, але він так само здатний очищати судини. Він відповідає за рівень цукру в крові та допомагає розріджувати кров. Його можна вживати в їжу як у чистому вигляді, так і у вигляді гранул, порошку, в соусах або маслі. Добова доза – не більше трьох зубчиків на день.

Гранатовий сік. В гранаті міститься маса вітамінів і сік цього фрукта допомагає вберегти від закорковування судин. Рекомендується не купувати готовий сік, а купувати свіжі гранати та робити його самостійно. Щоденну норму такого соку допоможе обчислити ваш лікуючий лікар.

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