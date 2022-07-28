Дерматологи назвали п'ять прихованих ознак раку шкіри: перевірте себе негайно

Рак шкіри може довго не проявлятися явними та відчутними симптомами. Зазвичай його діагностують, коли захворювання вже знаходиться в більш складній фазі. Однак є ознаки, при виявленні яких варто задуматися про проведення діагностики у фахівця.

Які п'ять прихованих ознак можуть вказувати на рак шкіри - читайте в матеріалі нижче.

Медики стверджують, що на розвиток раку шкіри впливає багато факторів. Це ультрафіолетове та іонізуюче випромінювання, потрапляння на шкіру хімічних канцерогенів, ослаблення імунітету внаслідок прийому різних препаратів, велика кількість родимок, вірус папіломи людини та звичайно ж - сімейна (генетична) схильність.

Які приховані ознаки говорять про розвиток раку шкіри

Ваші родимки зовні почали змінюватися. Самі родимки безпечні, але ось на їх місці може розвиватися меланома. Перевіряйте шкіру на предмет зміни родимок - асиметрія, колір, діаметр.

Якщо у вас раптово стали з'являтися нові родимки або ж старі поміняли колір, стали більше - зверніться до лікаря.

Зміна нігтів на руках і ногах. Рак шкіри зачіпає не тільки шкіру, але і поверхні всього тіла, в тому числі й нігті.

Меланоми можуть проявлятися у вигляді темних плям або смужок під нігтями. Шкіра навколо таких смужок і плям зазвичай темніє.

Постійний свербіж. Якщо на якомусь відрізку тіла у вас не проходить свербіж, особливо в поєднанні з висипанням або почервонінням - зверніться до фахівця. Це може бути ознакою початку раку шкіри.

Порушення зору. Меланоми можуть з'явитися в очах і викликати зміни в Зорі. Очну меланому виявити набагато складніше, ніж інші види раку шкіри. Зверніть увагу на погіршення зору, збільшення числа "мушок" і виникнення плям без забарвлення.

Лускаті плями. Стійкі лускаті плями на шкірі, які не зникають після застосування лікарських мазей, можуть говорити про рак шкіри.

Пізніші ознаки раку шкіри

На шкірі з'являється пляма, сіро-жовтий вузлик або блискуча бляшка

Пляма або невелика припухлість починає регулярно свербіти, з'являється відчуття дискомфорту і поколювання.

В ураженому місці може з'явитися невелика мокнуча виразка - вона може кровоточити та періодично покриватися скоринкою.

При тому, що промацує плями або виразки можна відчути ущільненість тканини, хоча ознак запалення немає.

Пляма або виразка досить швидко збільшується в розмірі та доставляє незручності.

Важливо! Лікарі нагадують, що рання діагностика раку шкіри дозволяє досягти 80-100% лікування. При раку шкіри в більш запущених стадіях прогнози знижуються майже у два рази.