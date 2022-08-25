Пригоди та навчання: мультики та аудіокниги українською для допитливих дітей

Один зі способів зменшити стрес та тривожність у дітей в часи повномасштабної війни - відволікати їх від жахливих подій, які відбуваються навколо. Це може бути нове хобі, читання книжок, або ж перегляд мультфільму та прослуховування аудіокнижок.

Styler спільно з медісервісом MEGOGO зробили добірку дитячого контенту, який допоможе поринути у світ пригод і допоможе малечі розрядитися. А як бонус - покаже дітям, як важлива взаємодопомога, дружба, почуття інших і, звичайно, жага до нових знань.

Один з найпопулярніших мультсеріалів для дітей у 2021 році отримав повнометражну версію. Цього разу цуценятам необхідно врятувати ціле місто Пригод від злодія Хамдінгера. До Райдера разом із друзями приєднується такса Ліберті, і надалі команда має пережити безліч захопливих пригод, щоби врятувати місцевих жителів від загрози.

Український мультсеріал для дошкільнят, знятий за підтримки МКІП та Держкіно. Головні персонажі мультику - маленькі зайці Боп і Бу, які постійно досліджують навколишній світ. Серіал містить повчальні елементи і допомагає дітям розвивати перші соціальні навички. Був показаний в Австралії, Великій Британії, Латвії, Фінляндії, Італії та інших країнах.

Франко-бельгійська анімаційна адаптація відомого роману "80 днів навколо світу" для найменших глядачів. Тут маленькі глядачі зустрінуть Філеаса, що укладає парі - проїхати через усю земну кулю всього лише за вісімдесят днів. Разом зі своїм другом Паспарту вони вирушають у подорож мальовничими місцями нашої планети.

Датський мультфільм 2020-го року, який розповідає про дівчинку Ніну, що опановує унікальну здатність - створювати сни оточуючих. Опинившись у Країні Снів, героїня стикається з її незвичними жителями, знаходить друзів і вчиться перетворювати сновидіння на реальність. Стрічка допомагає зрозуміти, як важливо знаходити спільну мову із близькими, дослухатися до їхніх почуттів і як брати відповідальність за свої вчинки.

Відомий мультик 2000-х років "У пошуках Немо" отримав свій спін-офф "У пошуках Дорі". В центрі сюжету - блакитна забудькувата рибка Дорі, яка не памʼятає своє походження та сімʼю. Дорі намагається знайти шлях додому та подолати недугу, долаючи чимало перешкод на своєму шляху.

Режисером мультфільму виступив Роб Минкофф, який подарував світові "Стюарта Літтла" та діснеївського "Короля Льва". Анімація знайомить нас із Містером Пібоді - винахідником, вченим, нобелівським лауреатом, який крім усього іншого - є собакою. За допомогою свого винаходу - машини часу, він разом із прийомним сином Шерманом переміщуються в минуле, де стають свідками історичних подій. Посеред усіх пригод та невдач Пібоді вчиться бути кращим батьком і подавати правильний приклад сину.

Для тих, хто хоче урізноманітнити дозвілля малюків - можна включити в нього аудіокнижки. Зокрема пізнавальними й цікавими будуть такі:

20 казок, які обʼєднані темою "Герої" - це історії, які допоможуть зрозуміти, що таке дружба, як відрізняти добро від зла і як важливо боротися за власні мрії. У протистоянні героям постане байдужість, лінь, стереотипи і багато інших "злодіїв". Серед озвучених казок - твори Олени Скуловатової, Валентини Турчин, Марії Морозенко, Марʼяни Лелик та інших. Проєкт створено в межах всеукраїнської акції "365 казок на ніч" за ініціативи Українського інституту книги та медіасервісу MEGOGO.

Книга української письменниці Катерини Бабкіної "Шапочка і Кит" розповідає про хлопчика, який бореться з лейкозом. Через хворобу йому не можна їсти ласощі, бігати і навіть гладити собак. Однак Шапочка не впадає у відчай, і раптово знаходить нового друга - чарівного Кита, який вміє літати понад хмарами.

Аудіоверсія книжки з вивчення української мови від мовознавця Олександра Авраменка, яка має 9 додаткових уроків, що не було в паперовому варіанті. Вона допоможе поповнити словниковий запас, навчить використовувати у правильному контексті те чи інше слово і розкаже про найчастіші помилки. А разом із героями книжки - Трикутею, Квадриком та Кружко, навчатися буде лише веселіше.