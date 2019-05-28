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На Прикарпатті вбили відомого мецената і його дружину: всі подробиці

STYLERПодії    28.05.2019 - 07:57
На Прикарпатті вбили відомого мецената і його дружину: всі подробиці
Вбивство мецената Михайла Петріва сталося на Прикарпатті (фото: РБК-Україна)

Вбивці мецената і його дружини підпалили будинок після злочину

В Коломиї Івано-Франківської області ввечері 27 травня вбили відомого мецената і юриста Михайла Петріва разом з дружиною. Подружжя знайшли мертвими у їх власному будинку. Про це пише видання Dzerkalo.media.

У повідомленні йдеться про те, що після розправи над Петрівом і його дружиною, зловмисники підпалили будинок, що на вулиці Пушкіна.

До пожежників о 19:50 зателефонували сусіди родини. Рятувальники, що прибули на місце, знайшли подружжя мертвим, на їхніх тілах були вогнепальні поранення.

На щастя, їхніх дітей під час трагедії не було вдома.

На місці злочину працюють криміналісти.

 

Вбивство мецената Михайла Петріва сталося на Прикарпатті (фото: dzerkalo.media)

Михайло активно займався культурним розвитком рідного міста - організовував виставки молодих художників, та поетів. Він керував студією "Коломия-Арт", яка займалася сучасним мистецтвом: живопис, графіка, скульптура, інсталяція та модернові змішані напрямки мистецтва.

 

Меценат Михайло Петрів (фото: facebook.com/Михайло Петрів)

Петрів прагнув зробити Коломию привабливішою для туристів - один з його проектів "Коломия - наше місто" проходив під гаслом "Шанувати минуле заради майбутнього", у рамках якого започатковано чимало ініціатив, зокрема встановлення пропам’ятної таблиці на площі Старий Ринок, випущено серію листівок з графічними зображеннями знакових для міста будівель, мистецькі альбоми про Коломию тощо.

Меценат Михайло Петрів (відео: YouTube/Дзеркало медіа)

Друзі та колеги Михайла висловлюють співчуття через його трагічну загибель.

На Прикарпатті вбили відомого мецената і його дружину: всі подробиці

Вбивство мецената Михайла Петріва сталося на Прикарпатті (скрін: facebook.com)

"Боляче розуміти, що хтось навмисно завдав шкоди такій людині. Михайло Петрів хотів змін на краще і робив їх. Він постійно нагадував нам про визначні дати в історії українського народу, був прикладом патріотизму, підтримував найрізноманітніші ідеї і щиро хотів, щоб наша нація розвивалась. Він - Людина з великої літери", - пише про Михайла Anastasia Chornyak.

На Прикарпатті вбили відомого мецената і його дружину: всі подробиці

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