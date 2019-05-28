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На Прикарпатье убили известного мецената и его жену: все подробности

STYLERПроисшествия    28.05.2019 - 07:57
На Прикарпатье убили известного мецената и его жену: все подробности
Убийство мецената Михаила Петрива произошло на Прикарпатье (фото: РБК-Украина)

Убийцы мецената и его жены подожгли дом после преступления

В Коломые Ивано-Франковской области вечером 27 мая убили известного мецената и юриста Михаила Петрива вместе с женой. Супругов нашли мертвыми в их собственном доме. Об этом пишет издание Dzerkalo.media.

В сообщении говорится о том, что после расправы над Петривом и его женой, злоумышленники подожгли дом, что на улице Пушкина.

К пожарным в 19:50 позвонили соседи семьи. Спасатели, прибывшие на место, нашли супругов мертвыми, на их телах были огнестрельные ранения.

К счастью, их детей во время трагедии не было дома.

На месте преступления работают криминалисты.

 

Убийство мецената Михаила Петрива произошло на Прикарпатье (фото: dzerkalo.media)

Михаил активно занимался культурным развитием родного города - организовывал выставки молодых художников, и поэтов. Он руководил студией "Коломыя-Арт", которая занималась современным искусством: живопись, графика, скульптура, инсталляция и модерновые смешанные направления искусства.

 

Меценат Михаил Петрив (фото: facebook.com/Михаил Петров)

Петрив стремился сделать Коломыю привлекательнее для туристов - один из его проектов "Коломыя - наш город" проходил под лозунгом "Чтить прошлое ради будущего", в рамках которого начато немало инициатив, в частности установление пропамятной таблицы на площади Старый Рынок, выпущена серия открыток с графическими изображениями знаковых для города зданий, художественные альбомы о Коломые и т. п.

Меценат Михаил Петров (видео: YouTube/Зеркало медиа)

Друзья и коллеги Михаила выражают сочувствие из-за его трагической гибели.

На Прикарпатье убили известного мецената и его жену: все подробности

Убийство мецената Михаила Петрива произошло на Прикарпатье (скрин: facebook.com)

"Больно понимать, что кто-то намеренно нанес вред такому человеку. Михаил Петрив хотел перемен к лучшему и делал их. Он постоянно напоминал нам о знаменательных датах в истории украинского народа, был примером патриотизма, поддерживал самые разные идеи и искренне хотел, чтобы наша нация развивалась. Он - Человек с большой буквы", - пишет о Михаиле Anastasia Chornyak.

На Прикарпатье убили известного мецената и его жену: все подробности

Напомним, сын заместителя мэра Змиева под Харьковом покончил жизнь самоубийством. 15-летний парень застрелился из гладкоствольного ружья.

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