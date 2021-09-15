На Прикарпатті у школу заповзли гадюки: отруйних змій ловили вчителі та рятувальники
Під Івано-Франківськом у школі помітили гадюк, які заповзли до навчального закладу та облаштували собі "гніздо". У підсумку довелося звертатися до рятувальників, щоб виловити всіх плазунів, віднести їх подалі в ліс і випустити.
Про це передали в Управлінні з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.
Змій побачили у школі по вул. Галицька, 22 у селі Городниця у Коломийському районі. Інцидент стався 13 вересня в денний час, коли діти ще вчилися.
Спочатку в коридорі одна з вчительок побачила гадюку, яку потім працівники школи самостійно змогли відловити. Але потім були помічені ще дві змії.
"Надзвичайники витягли одну аж з-під плінтуса, вона забилася під плінтус, другу - з-під батареї. Рятувальники навіть застосовували спеціальний інструмент, щоб порозрізати, подивитися, чи немає їх більше", - передає"Суспільне" з посиланням на розповідь спікерки ДСНС на Прикарпатті Христини Перцович.
Також зазначається, що будівля школи досить стара. У ній навчаються близько 60 учнів.
Рятувальники вважають, що змії заповзли до школи з вулиці, бо двері закладу були відчинені, а поріг - низький.
Гадюка є найпоширенішою отруйною змією в Україні. У нашій країні водиться три види гадюк: гадюка Нікольського, степова гадюка і звичайна.
Отрута гадюки викликає крововилив, і може навіть призвести до летального результату. При попаданні отрути в кров загальна реакція може розвиватися зразу чи через деякий час - пів години, годину, але найчастіше це відбувається через 15-20 хвилин. У людини виникає млявість, головний біль, нудота, інколи рвота, пришвидшений пульс, крутиться голова. Найбільш токсичним отрута гадюки буває навесні.
Що потрібно і не можна робити при укусі змії
- не можна накладати джгут
- місце укусу не можна припікати
- відсмоктування отрути може тільки нашкодити
- робити надрізи та колоти також не потрібно
- бажано пити багато води
- потрібно промити рану
- при транспортуванні потерпілого уражену кінцівку потрібно підняти вище
- важливо не бігти, мінімально рухатися і накласти холодний компрес.
Нагадаємо, що майже рівно рік тому подібний інцидент стався під Дніпром - тоді до школи заповзла отруйна гадюка, і дітей ледве врятували.