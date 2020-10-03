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На Прикарпатті згоріла старовинна церква: рятувальники показали страшне відео

Автор: Володимир Костирін

Пожежникам вдалося не допустити поширення вогню на дзвіницю і нову церкву поруч

На Прикарпатті згоріла церква святого Василія Великого, яку побудували в 1850 році. НП сталася ввечері 2 жовтня в селі Новошин у Долинському районі під Івано-Франківськом.

Дерев'яна церква XIX століття була пам'яткою архітектури місцевого значення. До ліквідації пожежі були залучені 32 пожежники на 7 одиницях техніки. Про це передали в прес-службі місцевого управління ДСНС в області.

Зазначається, що на момент прибуття рятувальників будівля (в плані 17х9 м) була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі становила 150 квадратних метрів.

Воду для гасіння полум'я набирали в ставку, розташованому за 1,5 км від палаючої 170-річної церкви (УГКЦ).

У ДСНС розповіли, що завдяки оперативним діям пожежників вдалося не допустити розповсюдження вогню на будівлю нової церкви поруч та дзвіниці.

Старовинна церква згоріла повністю. В результаті пожежі жертв і потерпілих немає.

Рятувальники опублікували відео палаючої церкви, яке доступне для перегляду в коментарях у Facebook.

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Нині з'ясовується, що стало причиною займання.

На Прикарпатті вщент згоріла церква XIX століття (фото: facebook.com/MNSIFR)

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті згорів чоловічий монастир, який був заснований у 2012 році на святому місці, де знаходився скит ієромонаха Максима.

Як повідомлялося, у Луганській області триває гасіння масштабних пожеж, в результаті яких загинуло 8 людей.

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Новини України пожежацерковьІвано-Франківська область