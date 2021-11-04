На Прикарпатті в ліцеї близнюки тримають в страху свої однокласників: ображають та душать дітей

У ліцеї в селищі міського типу Рожнятові в Івано-Франківській області батьки четвертого класу скаржаться на інклюзивних близнюків. Зокрема, вони ображають, б'ють та навіть душать їхніх дітей.

Що сталося

Як розповіли батьки учнів 4-А, їхні діти вже не один рік страждають через двох своїх однокласників - 10-річних близнюків Назара та Богдана.

За словами мами одного з учнів, брати нахабно плюють у лице, виливають з термоса воду або чай просто на голову дітям.

"Він бере іншу дитину за шию і душить, чекає, коли вона задушиться", - розповіла інша мама Ольга Павлюк.

Окрім того, класна керівниця 4-А Уляна Булат підтвердила, що хлопчики поводяться агресивно і це переходить уже всі межі. Зазначається, що на зауваження брати відповідають, що "нам нічого за це не буде".

До того ж близнюки - інклюзивні учні й у них моторна алалія - затримка розвитку мовлення.

Як відреагувала мама близнюків

Мати хлопчиків Оксана Миндюк звинувачення в агресії називає наклепом, а його метою - примусити їх перейти на домашнє навчання.

"Вони гіперактивні хлопчики, для алаліків це характерно, як мені пояснювали спеціалісти. Але так вони нічим не відрізняються від інших діток. Важко розмовляти, коли негативно налаштовані батьки, різні наклепи йдуть", - сказала жінка.

Окрім того, у близнюків тричі міняли асистентів - педагогів, які допомагають інклюзивним учням. Педагоги розповіли, що у школі навчаються ще троє інклюзивних дітей, але з ними жодних проблем.

Також відтепер у ліцеї часто відбуваються перевірки, бо належна інклюзивна освіта у закладі опинилась під сумнівом. У поліції довели п'ять фактів булінгу з боку братів щодо однокласників. Тому справа вже у суді і матір можуть оштрафувати на суму до 3 тис. грн.

Однак, зараз на ліцей чекає чергова перевірка, бо мама поскаржилася на урядову гарячу лінію.