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Прийдуть морози і мокрий сніг: синоптики шокували прогнозом погоди

STYLERЖиття    09.04.2020 - 14:04
Прийдуть морози і мокрий сніг: синоптики шокували прогнозом погоди
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні приготувала неприємний сюрприз напередодні Великодня

Погода в Україні найближчими днями очікується нестабільна і теплі дні будуть чергуватися з різким похолоданням та дощами. Як розповіла синоптик Наталка Діденко, до Великодня в Україні очікується дві хвилі сильного похолодання, і друга буде з морозами та мокрим снігом.

Перше похолодання в Україну прийде вже завтра, 10 квітня. Температура повітря знизиться на заході, а в суботу – в інших областях.

"Завтра, 10 квітня, фронт буде перетинати Україну. Тому вірогідні дощі, невеликі, максимум помірні. На Заході та Півночі ця бажана вологість впаде переважно вночі та вранці, а вдень фронт піде далі, у східному напрямку. Температура повітря, оскільки холодний фронт, трохи знизиться в північних і західних областях-до +11 +15 градусів. На решті території тепла погода 10 квітня утримається, +15 +22 градуси. Вітер перейде завтра на північно-західний і посилиться місцями навіть до штормових значень, до 15-20 м/с", - розповіла синоптик.

Прийдуть морози і мокрий сніг: синоптики шокували прогнозом погоди

Карта погоди

В Києві 10 квітня температура повітря знизиться вдень до +11 +12 градусів. Як зазначає Діденко, після +20 градусів, це буде відчуватися.

"Ще й очікується сильний вітер, який підсилить відчуття холоду. Дощ у Києві ймовірний вночі та вранці, але нам дістанеться хвіст фронту. Тому на щось серйозне розраховувати не варто. А вдень у п'ятницю буде переважати суха погода", - додала Діденко.

Вона розповіла, що до понеділка в Україні знову потеплішає, але ненадовго, і вже 14-15 квітня знову прийде сильне похолодання.

"До найближчого понеділка знову потепліє, проте у вівторок-середу, 14-15 квітня, в Україні очікується істотна зміна погоди: різко похолодає до +5 +10 градусів, пройдуть дощі, місцями навіть з мокрим снігом, буде сильний вітер, а у ніч на середу очікуються заморозки", - попередила синоптик і пообіцяла, що справжнє тепло повернеться після 16 квітня.

Прийдуть морози і мокрий сніг: синоптики шокували прогнозом погоди

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про різке похолодання в Україні.

В Україну йде похолодання і дощі: які області накриє негода Заморозки до -5: синоптики попередили про різке погіршення погоди вночі
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