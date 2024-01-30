В Италии сейчас живет много украинцев, которых заставила уехать война, и, наверное, кто-то уже задумывается о том, чтобы приобрести дом, но насколько это реально, тем более за 1 евро.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Купить дом в Италии за 1 евро: это шутка или реальность?

На самом деле - это не миф, поскольку для некоторых итальянских городов существуют сайты. Для начала нужно зайти на сайт муниципалитета Сицилии - у них есть отдельный раздел о домах за 1 евро, а также они имеют список объектов и фото внешнего вида. Или на сайте Case one euro.

По желанию можно скачать подробную информацию о доме, расположении или участке и увидеть все детали об условиях покупки такого дома.

Можно ли в Италии приобрести дом за 1 евро (фото: Getty images)

На самом деле таких домов достаточно много, поскольку эта инициатива является частью схемы возрождения малозаселенных сицилийских территорий, которые страдают от упадка и депопуляции.

Дома часто требуют значительного ремонта и от покупателей требуется взять на себя обязательство отремонтировать их в течение определенного времени. Это, конечно, могу быть очень затратно.

Можно ли в Италии приобрести дом за 1 евро (фото: Getty images)

Схемы домов за 1 евро сопровождаются определенными условиями. Часто это гарантия залога или несколько тысяч евро для того, чтобы гарантировать обязательство отремонтировать недвижимость, которую вы хотите присвоить.