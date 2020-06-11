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Перетворив Україну на посміховисько: Богдан "наїхав" на Зеленського

STYLERПерсони    11.06.2020 - 17:54
Перетворив Україну на посміховисько: Богдан "наїхав" на Зеленського
Богдан різко висловився про Зеленського (колаж РБК-Україна)

Андрій Богдан різко висловився про президента Володимира Зеленського

Андрій Богдан заявив, що президент Володимир Зеленський кидає Україну в хаос, а в команді гаранта зараз непрофесійні люди, які ним маніпулюють.

У цьому контексті колишній глава Офісу президента подякував Зеленському за своє звільнення з посади. Про це 11 червня Богдан написав у своєму Facebook.

Також екс-урядовець дорікнув главу держави в тому, що той недавно коментував їх співпрацю в одному з інтерв'ю.

"Правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку коли ці люди розійшлись. Звичайно, це правило в Україні досить часто порушується і я, як адвокат, в тому числі і ваш, можу розповісти і розповідав вам сотні історій чим це закінчувалось (ніколи нічого хорошого)", - написав Богдан у відповідь Зеленському.

Колишній глава ОПУ запевнив, що залишиться порядною людиною.

"Щодо позбавлення мене влади - так я вам вдячний, тому що моє Ім’я не буде мати відношення до хаосу в який ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з вами домовленість - я пообіцяв що буду поряд з вами чесно працювати, до того моменту, поки Ви мені не дозволите піти. Оскільки я йшов не за посадами а за реалізацією мрії. І я багато зробив за пів року - ми з вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку ви за чотири місяці перетворили у посміховисько", - йдеться в повідомленні.

Богдан заявив, що йому "щиро жаль", що їх мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, Зеленський "проміняв на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей які ним маніпулюють".

Раніше президент Зеленський розповів, що планував зробити Богдана генпрокурором, але помітив, що його стала псувати влада і він став конфліктним.

Також джерела "РБК-Україна" в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Володимир ЗеленськийАндрій Богдан
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