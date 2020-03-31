Свято 31 березня: що не можна робити, головні прикмети

Православні християни вшановують пам'ять святого Кирила
Яке сьогодні свято. 31 березня 2020 року православні християни згадують святого Кирила Єрусалимського, який жив приблизно в 315 році. Своє дитинство святий провів в Єрусалимі, отримав хорошу освіту, його батьки виховували в строгості і в християнській благочесті. Коли йому виповнилося 18 років, він прийняв чернецтво, а в 345 році його висвятили в сан пресвітера. У 350 році помер архієпископ Єрусалимський Максим III і Кирила поставили його приймачем.
Святий Кирило (фото з відкритих джерел)
31 березня наші предки ще побоювалися заморозків. Люди говорили: "На Кирила і спереду, і ззаду — зима". І ще так: "На Кирилів березень продере холодок".
Іменинники цього дня: Кирило, Трохим.
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