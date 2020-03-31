Свято 31 березня: що не можна робити, головні прикмети

Свято 31 березня (Колаж РБК-Україна)

Православні християни вшановують пам'ять святого Кирила

Яке сьогодні свято. 31 березня 2020 року православні християни згадують святого Кирила Єрусалимського, який жив приблизно в 315 році. Своє дитинство святий провів в Єрусалимі, отримав хорошу освіту, його батьки виховували в строгості і в християнській благочесті. Коли йому виповнилося 18 років, він прийняв чернецтво, а в 345 році його висвятили в сан пресвітера. У 350 році помер архієпископ Єрусалимський Максим III і Кирила поставили його приймачем.

Святий Кирило (фото з відкритих джерел)

31 березня наші предки ще побоювалися заморозків. Люди говорили: "На Кирила і спереду, і ззаду — зима". І ще так: "На Кирилів березень продере холодок".

Іменинники цього дня: Кирило, Трохим.

Головні прикмети цього дня:

Якщо до цього дня на схилах з'явилися перші квіти мати-й-мачухи, то в квітні буде тепло.

Сніг довго купами лежить – у худоби легкий рік буде.

Сніг гладкий – до неврожаю, шорсткий – до врожаю.

Якщо у цей день з'явилися комарі – до сонячної та ясній погоді.

Багато комарів у лісі – добре вродять овес і ягоди.

Мошкара паморочиться – до урожаю грибів.

Якщо у цей день комара вб'єте, то вам проститься сорок гріхів.

Якщо у цей день лебеді прилетіли – буде тепло.

Що категорично не можна робити в цей день:

Не займайте і не позичайте гроші - інакше буде багато боргів цілий рік.

Не можна стригти волосся і нігті – до дрібних життєвих негараздів.

Не можна ходити в гості, щоб свою удачу в чужому домі не залишити.

Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня Землю накриє магнітна буря, і вже стали відомі дати ударів.