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Свято 3 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

STYLERЖиття    03.07.2020 - 06:02
Свято 3 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити
Свято 3 липня (колаж РБК-Україна)

Всі православні вшановують у цей день пам'ять святого Мефодія

Яке сьогодні свято. 3 липня 2020 року православні вшановують пам'ять святого Мефодія, єпископа Патарського, який жив у 3 столітті на території Малої Азії і був відомий своїм смиренням. Займався навчанням своєї пастви, намагався боротися з єрессю, виявляючи силу характеру і переконань. Після смерті Мефодія залишилася велика кількість його творів, присвячених захисту християнства, тлумачення священного писання. Відомо, що в 312 році єпископ був схоплений язичниками і засуджений до смерті.

Існує древнє повір'я, що якщо у цей день повернутися додому із здобиччю з перепелів, то в будинку обов'язково буде великий достаток і матеріальне благополуччя.

Іменинники цього дня – Афанасій, Гліб, Інна, Мефодій, Михайло, Міна, Римма.

Головні прикмети дня:

  • Мурашки збираються в невеликі купки – прикмета того, що потрібно очікувати дощу, грози і вітру.
  • Якщо павук ремонтує свою павутину – найближчими днями встановиться тепла і ясна погода.
  • Пішов дощ, значить, ще 40 днів буде йти.
  • Павук свою павутину не плете 3 липня, а ховається в укриття – буде дощ.
  • Жаба виповзла на траву, жаби по суші починають стрибати, лебеді ввечері розкричалися – у всіх цих випадках чекайте дощу.

Що не можна робити в цей день

  • В цей день не можна сваритися з близькими людьми.
  • Не можна викидати залишки зі столу, краще віддати їх нужденним.

Як ми раніше писали, синоптик розповіла, якою буде погода 3 липня, в п'ятницю.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
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