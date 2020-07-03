Свято 3 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Всі православні вшановують у цей день пам'ять святого Мефодія
Яке сьогодні свято. 3 липня 2020 року православні вшановують пам'ять святого Мефодія, єпископа Патарського, який жив у 3 столітті на території Малої Азії і був відомий своїм смиренням. Займався навчанням своєї пастви, намагався боротися з єрессю, виявляючи силу характеру і переконань. Після смерті Мефодія залишилася велика кількість його творів, присвячених захисту християнства, тлумачення священного писання. Відомо, що в 312 році єпископ був схоплений язичниками і засуджений до смерті.
Існує древнє повір'я, що якщо у цей день повернутися додому із здобиччю з перепелів, то в будинку обов'язково буде великий достаток і матеріальне благополуччя.
Іменинники цього дня – Афанасій, Гліб, Інна, Мефодій, Михайло, Міна, Римма.
Як ми раніше писали, синоптик розповіла, якою буде погода 3 липня, в п'ятницю.
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Автор: Людмила Жукова