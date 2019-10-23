Свято 23 жовтня: всі прикмети і табу цього дня

На Євлампія і Евлампії зазвичай зменшувався світловий день і ночі ставали довшими
Який сьогодні свято. 23 жовтня християни вшановують пам'ять великомучеників Євлампія і Євлампії. Вони були братом і сестрою і померли в 303 році від рук гонителів.
Прочитавши указ імператора Максиміана (284-305) про засудження кожного християнина на смертну кару, Євлампій обурився, що імператор замість боротьби з ворогами країни озброюється проти своїх підданих. Юнака повели на суд і вимагали, щоб він відрікся від Бога. За відмову Євлампія спочатку катували залізними знаряддями, а потім поклали на розпечений залізний одр. Раптово він виявив бажання відвідати язичницький храм. Судді зраділи, думаючи, що зломили дух юного християнина. В капище Марса святий вигукнув: "Іменем Господа Ісуса Христа наказую тобі, ідол німий і бездушний, впади на землю і звернися в прах!".
Святі Евлампий і Євлампія
Ідол з гуркотом звалився на землю. Народ проголосив: "Єдин Бог християнський, великий і сильний!" Святий знову був узятий на муки. В цей час сестра страждальця Євлампія з'явилася перед суддями і оголосила, що вона теж християнка. Євлампій підбадьорював сестру: "Не убойся, сестра, вбивають тіло, душу ж убити не можуть" (Мф. 10, 28). Після тортур мучеників кинули в розжарену піч, але Господь і від вогню зберіг їх. Відомо, що брата обезголовили, а сестра померла від мук.
На Євлампія день значно зменшується. Наші пращури говорили: "Євлампій скіпу відщеплює, вогонь роздуває і потемки висвітлює".
Зазвичай у цей день розщеплювали поліна на скіпку. Скіпки встановлювали спеціальні світильники під кутом 10-15 градусів. Пристосування для зміцнення палаючої скіпи отримало назву светець. Цей нехитрий інструмент представляв собою невеликого розміру ковану виделку, в центрі якої зміцнювалася палаюча скіпка. Завдяки цьому пристосуванню палаючу скіпку без проблем можна було переносити з одного місця на інше.
За прикметами цього дня наші предки визначали, якою буде зима. До речі, традиційно в цей день знахарі починали збирати траву, яка мала велику магічну силу.
У будинках її розвішували під стелею для захисту дітей від темних сил. Також у народі вірили, що цей день гарний для будь-яких починань, науки, дослідницької діяльності, пошуку зниклих речей і тварин.