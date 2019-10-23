Свято 23 жовтня: всі прикмети і табу цього дня

23 жовтня християни вшановують пам'ять мучеників Євлампія та Евлампії

На Євлампія і Евлампії зазвичай зменшувався світловий день і ночі ставали довшими

Який сьогодні свято. 23 жовтня християни вшановують пам'ять великомучеників Євлампія і Євлампії. Вони були братом і сестрою і померли в 303 році від рук гонителів.

Прочитавши указ імператора Максиміана (284-305) про засудження кожного християнина на смертну кару, Євлампій обурився, що імператор замість боротьби з ворогами країни озброюється проти своїх підданих. Юнака повели на суд і вимагали, щоб він відрікся від Бога. За відмову Євлампія спочатку катували залізними знаряддями, а потім поклали на розпечений залізний одр. Раптово він виявив бажання відвідати язичницький храм. Судді зраділи, думаючи, що зломили дух юного християнина. В капище Марса святий вигукнув: "Іменем Господа Ісуса Христа наказую тобі, ідол німий і бездушний, впади на землю і звернися в прах!".

Святі Евлампий і Євлампія

Ідол з гуркотом звалився на землю. Народ проголосив: "Єдин Бог християнський, великий і сильний!" Святий знову був узятий на муки. В цей час сестра страждальця Євлампія з'явилася перед суддями і оголосила, що вона теж християнка. Євлампій підбадьорював сестру: "Не убойся, сестра, вбивають тіло, душу ж убити не можуть" (Мф. 10, 28). Після тортур мучеників кинули в розжарену піч, але Господь і від вогню зберіг їх. Відомо, що брата обезголовили, а сестра померла від мук.

На Євлампія день значно зменшується. Наші пращури говорили: "Євлампій скіпу відщеплює, вогонь роздуває і потемки висвітлює".

Зазвичай у цей день розщеплювали поліна на скіпку. Скіпки встановлювали спеціальні світильники під кутом 10-15 градусів. Пристосування для зміцнення палаючої скіпи отримало назву светець. Цей нехитрий інструмент представляв собою невеликого розміру ковану виделку, в центрі якої зміцнювалася палаюча скіпка. Завдяки цьому пристосуванню палаючу скіпку без проблем можна було переносити з одного місця на інше.

Прикмети цього дня

Якщо на Євлампія сльота і бруд, то сніг не випаде до самої Казанської (4 листопада).

Якщо у цей день мороз не вдарив, то зима не настане в найближчі чотири тижні.

Якщо протягом дня західна частина неба чиста, то дощу не чекай.

Листя на вербі почали знизу жовтіти і облітати – зима буде рання.

Вітер зі сходу чи півночі – до похолодання.

За прикметами цього дня наші предки визначали, якою буде зима. До речі, традиційно в цей день знахарі починали збирати траву, яка мала велику магічну силу.

У будинках її розвішували під стелею для захисту дітей від темних сил. Також у народі вірили, що цей день гарний для будь-яких починань, науки, дослідницької діяльності, пошуку зниклих речей і тварин.