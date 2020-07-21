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Свято 21 липня: що не можна робити в цей день, головні прикмети

Вівторок 21 липня 2020 06:06
Свято 21 липня: що не можна робити в цей день, головні прикмети
Свято 21 липня (колаж РБК-Україна)

Християни вшановують пам'ять великомученика Прокопія

Яке сьогодні свято. 21 липня наші предки згадували святого мученика Прокопія. При народженні його назвали Неанійй. Він жив у Єрусалимі за часів імператора Діоклетіана. У 303 році, коли почалися відкриті гоніння на християн, його відправили в Олександрію з завданням нещадно винищувати прихильників молодої релігії.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо в лісах наспіла чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.
  • Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.
  • Якщо у цей день новомісяччя, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.
  • Купатися в цей день не можна, бо можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника у воду.
  • Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.
  • Бджоли стали злішими – скоро почнеться спека.

Що не можна робити в цей день

  • Вирушати в поїздки.
  • Бажано відкласти подорож хоча б на один день.
  • Починати нові справи. Цей день вважається вкрай несприятливим для починань.
  • В цей день не можна Лінуватися. Краще всього в цей день старанно працювати

Як ми раніше писали, у серпні українці будуть відзначати відразу три великі церковні свята.

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