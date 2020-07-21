Свято 21 липня: що не можна робити в цей день, головні прикмети

Свято 21 липня (колаж РБК-Україна)

Християни вшановують пам'ять великомученика Прокопія

Яке сьогодні свято. 21 липня наші предки згадували святого мученика Прокопія. При народженні його назвали Неанійй. Він жив у Єрусалимі за часів імператора Діоклетіана. У 303 році, коли почалися відкриті гоніння на християн, його відправили в Олександрію з завданням нещадно винищувати прихильників молодої релігії.

Головні прикмети цього дня

Якщо в лісах наспіла чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.

Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.

Якщо у цей день новомісяччя, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

Купатися в цей день не можна, бо можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника у воду.

Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.

Бджоли стали злішими – скоро почнеться спека.

Що не можна робити в цей день

Вирушати в поїздки.

Бажано відкласти подорож хоча б на один день.

Починати нові справи. Цей день вважається вкрай несприятливим для починань.

В цей день не можна Лінуватися. Краще всього в цей день старанно працювати

Як ми раніше писали, у серпні українці будуть відзначати відразу три великі церковні свята.