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Свято 21 квітня: всі прикмети дня, що не можна робити

STYLERЖиття    21.04.2020 - 06:06
Свято 21 квітня: всі прикмети дня, що не можна робити
Свято 21 квітня (колаж РБК-Україна)

В цей день по погоді визначали, яке буде літо

Яке сьогодні свято. 21 квітня 2020 року всі православні християни згадують святого Іродіона. Також у народі цей день називають днем Вадима Ключника, Родивона.

Зазначимо, що Іродіон був одним із апостолів "від сімдесяти", єпископом, родичем апостола Павла. Разом з Петром і Павлом Іродіона стратили за віру в Ісуса Христа при римському імператорі Нероні.

В цей день наші предки дивилися на погоду і визначали, яким буде майбутнє літо. Люди вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було заведено вмиватися водою з джерела і пити її.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо вечір видався теплим, а ніч тихою, літо буде спекотним і сухим.
  • Якщо день сонячний – літо настане скоро.
  • Хмари і туман в цей день прогнозують "мокре" літо і неврожайний рік.
  • Хмари і туман цього дня передвіщають "мокре" літо, а також неврожайний рік.
  • Якщо на якихось річках до цього дня залишився лід, саме сьогодні він повністю йде.
  • Починає активно рости трава.
  • В цей день стартує оранка.

Що не можна робити в цей день:

  • 21 квітня можна багато працювати і виконувати важкі домашні справи.
  • Не плануйте рибалку - кльову не буде.

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