Свято 21 квітня: всі прикмети дня, що не можна робити

В цей день по погоді визначали, яке буде літо
Яке сьогодні свято. 21 квітня 2020 року всі православні християни згадують святого Іродіона. Також у народі цей день називають днем Вадима Ключника, Родивона.
Зазначимо, що Іродіон був одним із апостолів "від сімдесяти", єпископом, родичем апостола Павла. Разом з Петром і Павлом Іродіона стратили за віру в Ісуса Христа при римському імператорі Нероні.
В цей день наші предки дивилися на погоду і визначали, яким буде майбутнє літо. Люди вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було заведено вмиватися водою з джерела і пити її.
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