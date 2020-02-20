Свято 20 лютого: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Свято 20 лютого (Колаж РБК-Україна)

У день Луки наші предки поминали померлих

Яке сьогодні свято. 20 лютого православна церква згадує преподобного Луку Элландського. Лука прийняв постриг ченця в підлітковому віці, в кінці життя, оселившись на горі Гелікон, заснував громаду, там же спорудили монастир і храм, присвячений святій Варварі.

Цей день є дуже особливим, адже християни нагадують одну із притч, які Ісус розповідав своїм учням. У цей день дуже не рекомендується робити погані вчинки, радять каятися в гріхах і робити тільки добрі справи. Кожному варто аналізувати власні думки і дії, думати про те, як стати краще і позбутися недоліків. Це своєрідний день очищення душі.

В цей день завжди наші предки готували пироги з цибулею, частину з яких роздавали старцям - і для благої справи, і на "щастя", яке повинно було повернутися сторицею.

В цей день було прийнято поминати померлих предків, була приказка: "Живі батьки - почитай, померли - поминай".

У цей день іменини святкують: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Юліан.

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Народні прикмети цього дня:

Якщо тепло прийшло з півночі - влітку буде тепло сонячно.

Грім гримить - буде поганий сінокос.

Сині хмари пливуть - чекайте тепла.

Селяни в цей день чекали післяполудневого вітру, який обіцяв хороший врожай ярих.

Червоне сонце на заході - літо чекайте холодне.

Що категорично не можна робити в цей день: