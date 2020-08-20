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Свято 20 серпня: що заборонено робити сьогодні, головні прикмети дня

Четвер 20 серпня 2020 06:02
Свято 20 серпня: що заборонено робити сьогодні, головні прикмети дня
Свято 20 серпня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

В цей день в народі святкується день Марини-Пимени

Яке сьогодні свято. 20 серпня в народному календарі день Марини-Пимени. Наші предки в цей час остаточно прощалися з літом і зустрічати осінь. На знак цього прощання селяни пекли солодкі пироги з малиною, адже 20 серпня якраз закінчували збір врожаю. Також на Марину-Пимену починали жовтіти листя і потрібно було починати роботи по посіву озимої пшениці.

У давнину був звичай у цей день пригощати бідняків і хворих медом і свіжими овочами, фруктами, вдовам і сиротам допомогати прибрати незжатий хліб, в притулки відносити гостинці. Також на Марини-Пимени починається заготівля лікарських трав.

Іменинники цього дня – Митрофан

Головні прикмети цього дня

  • Зоря на сході червона – до швидкого дощу.
  • Ранковий туман після сходу сонця розсіюється досить швидко – буде хороша погода.
  • Мало хмар – буде прохолодно і ясно; смугами йдуть – буде дощ.
  • Якщо 20 серпня вода в річці піниться – скоро почнеться дощ.
  • Якщо місяць став червоним – потрібно незабаром чекати сильних вітрів.
  • Якщо лелеки готуються до відльоту на південь, слід чекати ранню і холодну осінь.
  • Павуки кидають павутину і ховаються, значить погода погіршиться.
  • На заході до перших зірок чути багато півнів – до хорошої погоди.

Що не можна робити в цей день

  • Вважається, що вночі краще на вулиці не гуляти, тому що можна надовго захворіти.
  • В цей день не можна лякати лелек або нешанобливо ставитися до них

Як ми раніше писали, Україна та Ізраїль закликали хасидів утриматися від паломництва до Умані.

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