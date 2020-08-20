Свято 20 серпня: що заборонено робити сьогодні, головні прикмети дня
Четвер 20 серпня 2020 06:02
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Свято 20 серпня (колаж РБК-Україна)
В цей день в народі святкується день Марини-Пимени
Яке сьогодні свято. 20 серпня в народному календарі день Марини-Пимени. Наші предки в цей час остаточно прощалися з літом і зустрічати осінь. На знак цього прощання селяни пекли солодкі пироги з малиною, адже 20 серпня якраз закінчували збір врожаю. Також на Марину-Пимену починали жовтіти листя і потрібно було починати роботи по посіву озимої пшениці.
У давнину був звичай у цей день пригощати бідняків і хворих медом і свіжими овочами, фруктами, вдовам і сиротам допомогати прибрати незжатий хліб, в притулки відносити гостинці. Також на Марини-Пимени починається заготівля лікарських трав.
Іменинники цього дня – Митрофан
Головні прикмети цього дня
- Зоря на сході червона – до швидкого дощу.
- Ранковий туман після сходу сонця розсіюється досить швидко – буде хороша погода.
- Мало хмар – буде прохолодно і ясно; смугами йдуть – буде дощ.
- Якщо 20 серпня вода в річці піниться – скоро почнеться дощ.
- Якщо місяць став червоним – потрібно незабаром чекати сильних вітрів.
- Якщо лелеки готуються до відльоту на південь, слід чекати ранню і холодну осінь.
- Павуки кидають павутину і ховаються, значить погода погіршиться.
- На заході до перших зірок чути багато півнів – до хорошої погоди.
Що не можна робити в цей день
- Вважається, що вночі краще на вулиці не гуляти, тому що можна надовго захворіти.
- В цей день не можна лякати лелек або нешанобливо ставитися до них
Як ми раніше писали, Україна та Ізраїль закликали хасидів утриматися від паломництва до Умані.
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