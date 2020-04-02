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Свято 2 квітня: що не можна робити, головні прикмети

STYLERЖиття    02.04.2020 - 06:01
Свято 2 квітня: що не можна робити, головні прикмети
Свято 2 квітня (Колаж РБК-Україна)

2 квітня наші предки згадували Фотинью Колодезницю

Яке сьогодні свято. 2 квітня 2020 року наші предки завжди вшановували пам'ять святої Фотиньї. Відповідно до древніх переказів, саме у Фотинії самарянки Ісус Христос попросив попити води з колодязя. Вважається, що саме з цієї причини вода в день 2 квітня володіє корисними властивостями, і в народі знахарі 2 квітня використовували її для лікування хвороб і зняття порчі. У цей день вважалося дуже корисним вмитися водою з колодязя.

Також воду з колодязя використовують для очищення будинку і тварин, адже 2 квітня кринична вода прирівнюється до святої води. Потрібно окропити кожен кут хати, всі двері, вікна і стіни - це очистить енергетику житла і вижене з дому все погане.

В цей день незаміжні дівчата привертали женихів. Вони проводили спеціальний обряд. Брали довгі рушники з вишитими на них рибками і водили хороводи у гаю. Такий хоровод приваблює женихів і допоможе дівчині вийти заміж. Після хороводу рушники вішали на гілки беріз і залишали там висіти.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день іде дощ – буде хороший урожай грибів.
  • Наст колючий – рік буде врожайним.
  • Якщо випити з колодязя води – можна вилікуватися від хвороби.
  • Прилетіли шпаки – прийшла справжня весна.
  • Багато талої води в квітні – багато трави буде в травні.
  • Якщо у цей день вдень жарко, а вночі приходять холоду – погода найближчим часом буде теплою і ясною
  • Плиска прилетіла – прикмета того, що через 12 днів почнеться льодохід.
  • Ворони кружляють в небі, де хмари йдуть проти вітру, — до опадів.
  • Півень кричить з ранку в дощ — до прояснення погоди.

Що не можна робити в цей день:

  • Заборонено лаятися і сваритися.

Як ми раніше писали, в кінці квітня Землю накриє магнітна буря, і вже стали відомі дати ударів.

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