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Свято 19 липня: що категорично заборонено робити, історія та прикмети дня

Неділя 19 липня 2020 06:27
Свято 19 липня: що категорично заборонено робити, історія та прикмети дня
19 липня - яке сьогодні свято, заборони дня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

В цей день відзначають день Іларіона Нового

Яке сьогодні свято. 19 липня українці святкують день християнського святого, який шанується в лику святих як преподобний. Він народився близько 694 року і більшу частину свого життя провів у затворі та глибокій молитві.

За його святість та сумлінне життя він був удостоєний сану пресвітера, після чого його призначили ігуменом монастиря Пелікіт. У той час воєначальник Лахондракон переслідував іконошанувальників та священнослужителів. Одного разу він напав на монастир, увірвався в храм, перервав службу та кинув на землю Святі дари.

Сорок два ченці були схоплені, заковані в ланцюги, відіслані у Ефеську область й там вбито. Іншим же ченцям завдали важкі каліцтва. Серед них був також Іларіон. Після болісних тортур Лахондракон наказав підпалити храм та весь монастир.

Незважаючи на трагічну смерть, після себе Іларіон Новий залишив безліч духовних творів, в яких розповідається про глибокі моральні настанови та про духовне подвижництво.

Головні прикмети дня:

  • Дме північний вітер - чекай опадів;
  • Дме вітер у східному напрямку - місяць буде дощовим;
    Жуки літають ввечері - чекай сонця.

Головні заборони дня:

  • Сьогодні не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним;
  • Не рекомендується їсти м'ясо та жирну їжу;
  • У цей день також варто відмовитися від алкоголю.

Як ми раніше писали, в Україні з'явиться ще одне нове свято.

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