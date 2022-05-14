Свято 14 травня: що не можна робити в цей особливий день, у кого іменини
Православна церква в цей день - 14 травня вшановує пам'ять пророка Єремії. Його ім'я в народі переінакшили в Єремія.
Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела-читайте далі в нашому матеріалі Lite.
Єремія - другий з чотирьох найбільших пророків, про які згадується в Старому Завіті. Народився він за сім кілометрів від Єрусалиму, а його пророча діяльність припадала на найбурхливіший період Іудейського царства. За велінням Бога Він надів на шию дерев'яне, а після і залізне ярмо, як символ майбутнього рабства народу юдейського. Єремія був убитий своїми ж земляками за пророцтво про винищення юдеїв вавилонським правителем.
За звичаєм, з цього дня починалися найважчі і виснажливі роботи, які були важливі для людей, що працюють на землі.
14 травня люди особливо просили Божої допомоги і захисту від негативних природних явищ, які могли перешкодити отримати багатий урожай.
Головні прикмети цього дня:
- Якщо день ясний - на прибирання хліба теж буде хороша погода.
- Якщо мурахи чисті і ситі – буде багатий урожай хліба.
- Якщо погода зіпсувалася - буде холодна зима.
- Якщо на сході сонця в небі немає хмар - чекайте спекотного літа.
- Мурахи на Єремія метушаться в мурашнику - весь наступний місяць чекайте дощів.
- Якщо в цей день похмуро - до морозної зими.
Що не можна робити в цей день:
- Не можна давати гроші, продукти, зерно в борг – до невдач в сім'ї і до поганого врожаю.
Іменини сьогодні святкують: Ніна, Тамара, Макар. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела!
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