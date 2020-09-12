Свято 12 вересня: головні заборони і прикмети цього дня

12 вересня існує ряд заборон і прикмет цієї дати
Яке сьогодні свято. 12 вересня православні вшановують патріарха святителя Олександра. Також у цей день у церковному календарі вказано свято на честь перенесення мощей князя Олександра Невського. Святителя Олександра в народі називають Ситником, через те, що закінчується піст, встановлений днем напередодні - Усікновення глави Іоанна Предтечі. Наші предки традиційно влаштовували 12 вересня рясні застілля, зустрічали осінь ситно, і проводили обряди для багатого врожаю в наступному році.
Преподобний Олександр Константинопольський був засновником і першим ігуменом обителі акимитів. Прославився своєю боротьбою з єресю аріанства, а також даром творити дива.
На Ситник або Александрів день прийнято було прийнято заговорювати залишені на нивах на корені ячмінні стебла і завивати їх з лляними і вівсяними - таким чином можна було за повір'ями закликати хороший урожай і забезпечити ситний рік.
Обов'язковою стравою на столі вважалася ячмінна каша на молоці, яку також називали свитною. Крім того, господині готували з нового врожаю свіжий хліб.
12 вересня предки дотримувалися особливих правил і не порушували деякі заборони, щоб не накликати на себе хвороби і позбавлення, а також не злякати удачу та достаток.
Сьогодні іменини святкують: Вікторія, Гаврило, Григорій, Данило, Денис, Іван, Леонід, Макар, Павло, Яків.
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