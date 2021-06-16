З'являються нові мутації: лікар розповів, що нас чекає щороку з COVID-19

Про це розповів керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін розповів в ефірі програми "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"На сьогоднішній день це питання (тривалості імунітету - ред.) до кінця не вивчене, але весь світ налаштовується на те, що вакцинація від COVID-19 стане щорічною подією в житті кожної людини. Ми бачимо, що кожні 3-4 місяці з'являються нові мутації, які стають більш агресивними, більш заразними, і шлях передачі стає легше", - зазначив Александрін.

Також медик повідомив, що останнім часом у маленьких дітей виникають характерні симптоми, хоча раніше цього не було.

"Більш того, ми бачимо, що клініка теж потихеньку змінюється. Якщо спочатку ми відзначали, що дитяче населення переносить в легкій або безсимптомній формі, то на сьогодні вже і діти почали хворіти", - зазначив лікар.

Александрін повідомив важливу новину - коронавірус все-таки показує свою сезонність і влітку його поширення мінімальне.

"Це шанс для таких країн, як Україна, щоб за літній період підготуватися і максимально провакцинувати своє населення. Тільки що я з подивом дізнався, що вже за 5 місяців 2021 року було витрачено 19,5 млрд грн, і до кінця року буде профінансовано на 33 млрд грн, що вже укладені договори на 6,7 млрд грн. До цифр хотілося б бачити чіткі програмні звіти Міністерства охорони здоров'я, що конкретно виконано, на що витрачені гроші", - заявив Александрін.