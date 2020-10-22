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З'явився новий ролик Червоненка в стилі серіалу "Ліквідація"

Одеса, Четвер 22 жовтня 2020 15:02
З'явився новий ролик Червоненка в стилі серіалу "Ліквідація"
В мережі з'явився новий епізод серіалу за участю Євгена Червоненка (колаж Styler)
Автор: Styler

Червоненко представлений у них в образі головного героя серіалу

Кандидат у мери Одеси від партії "Наш край" Євген Червоненко випустив новий ролик за мотивами серіалу "Ліквідація". У новому ролику одеська мама обурюється тим, що її син не йде голосувати.

"Ні, ви бачили? Він не хоче йти на вибори – він хоче зробити маму сиротою!" – в типовій одеській манері обурюється мама.

У результаті син погоджується з мамою.

"Мама, я таки проголосую – повернути Одесу одеситам", – заявляє син.

Як повідомлялося раніше, Євген Червоненко випустив серію чорно-білих роликів, в стилі серіалу "Ліквідація". Сам Червоненко представлений у них в образі головного героя серіалу – начальника карного розшуку Одеси Давида Гоцмана.

У цих роликах Червоненко бореться з одеськими бандитами, які уособлюють чинного мера Труханова та його соратників.

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Новини України Персони Евгений ЧервоненкоОдесаНаш крайМісцеві вибори

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