З'явилося фото "виродка", який напав на жінку в потязі Маріуполь-Киів

Чоловік, який напав на пасажирку поїзда, вже має три судимості
У потязі Маріуполь - Київ неадекват побив і намагався зґвалтувати пасажирку в купе, де з нею знаходився маленький син. Зловмисника затримали вранці в столиці, і в поліції розповіли подробиці дикого нічного інциденту 1 серпня.
Чоловікові готують підозру за статтями - нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробу зґвалтування, написав заступник голови МВС Антон Геращенко в Facebook.
Правоохоронці назвали ім'я затриманого і показали фото. Це Віталій Євгенович Рудзько, 1975 року народження, уродженець Запоріжжя.
З'ясувалося, що чоловік вже тричі був судимий: в 1996 році за викрадення автомобіля, в 1999-му за хуліганство та у 2008 році - за крадіжку.
Геращенко розповів, що поліція і прокуратура проситиме суддю обрати запобіжний захід для підозрюваного у вигляді арешту без права виходу під заставу, оскільки "ця людина просто небезпечна для оточуючих".
"Дивує і злить той факт, що ніхто з чоловіків, які їхали в цьому вагоні і точно чули крики Анастасії, не прийшов їй на допомогу", - обурюється заступник міністра.
Також він висловив думку, що з точки зору безпеки було б правильно, щоб Адміністрація Укрзалізниці "на оплачуваній основі забезпечувала найм охорони" для супроводу основних маршрутів прямування пасажирських поїздів.
Нагадаємо, що після нічної НП в поїзді Анастасія Лугова потрапила в лікарню з переломом щелепи.
Поліція затримала ґвалтівника з поїзда Маріуполь-Київ (Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Раніше ми писали про те, що в Сумах люди перекрили залізницю через зґвалтування дитини.