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З'явилися перші кадри нового шоу Дмитра Комарова до Дня Незалежності: "це символічно"

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 21:02
З'явилися перші кадри нового шоу Дмитра Комарова до Дня Незалежності: "це символічно" Фото: з'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" (прес-служба 1+1)
Автор: Дмитрий Войналович

9 травня стартує нове шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", який телеведучий підготував спеціально до 30-річчя Незалежності України.

Кадри нового проекту популярний ведучий 1+1 показав у себе в Instagram-акаунті. Також Комаров опублікував яскравий ролик.

На відео можна побачити найяскравіші і неймовірно мальовничі куточки України - такі, як заповідний острів Джарилгач, Карпатські полонини, Говерлу, колоритний гірське селище Верховина, знамениті рожеві соляні озера в Херсонській області, заповідник Асканія-Нова, "тунель кохання", українську "пустелю" Олешківські піски, соляні печери, нашу маленьку "Венецію" - Вилково.

Саундртеком стала пісня "Шум" української групи Go_A, яка зовсім скоро стане представником України на Євробаченні 2021.

Відеоанонс нового шоу Комарова

"Шум" - це веснянка, якій тисячі років. Колись з допомогою таких пісень закликали природу прокинутися від зимового сну. Зараз веснянки продовжують жити в нашій культурі вже як частина фольклору і нагадування про наше коріння. Це символічно для нашого проекту, в якому ми покажемо найколоритнішу, барвисту, справжню Україну, якою пишаємося", - коментує Комаров.

З'явилися перші кадри нового шоу Дмитра Комарова до Дня Незалежності: &quot;це символічно&quot;З'явилися перші кадри нового шоу Дмитра Комарова до Дня Незалежності: &quot;це символічно&quot;З'явилися перші кадри нового шоу Дмитра Комарова до Дня Незалежності: &quot;це символічно&quot;З'явилися перші кадри нового шоу Дмитра Комарова до Дня Незалежності: &quot;це символічно&quot;

Фото: перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" (прес-служба 1+1)

Нагадаємо, нещодавно дружина Дмитра Комарова розповіла про те, як перехворіла на COVID-19.

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