В воздушном бою погиб летчик-герой, полковник ВСУ "Дед". Он руководил бригадой "Призрак Киева"

Михаил Юрьевич проживал в Буче. Мастерски управляя многими типами военных и гражданских самолетов, служил в разных воинских частях, был руководителем одной из украинских авиакомпаний.

Матюшенко имел активную гражданскую позицию, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка.

"Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко - позывной "Дед" - передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: "Призрак Киева" возглавлял летчик из Бучи", - рассказали в мэрии.

После того как Матюшенко стал руководить 40-й бригадой тактической авиации "Киевский призрак", она не несла потери в воздухе.

Как рассказывали побратимы Матюшенко об одном из эпизодов воздушных сражений, в одну из ночей "Дед" бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на два Су-30, и захватчики отступили.

Впоследствии Михаил Юрьевич принял решение усилить южный и восточный фронты.

Военный летчик, полковник ВСУ Михаил Матюшенко с позывным "Дед" (фото: facebook.com/buchagolova)

"Когда Дед узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция", - говорится в публикации.

Для 61-летнего Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и военного летчика долго искали.

2 октября герой отправляется в свой последний путь домой, в Бучу. Церемония прощания состоится в понедельник, 3 октября, в 14:00, на Аллее Героев (на кладбище по улице Депутатской, 1).

"Давайте достойно встретим и проведем в последний путь Защитника, отдавшего свою жизнь за нас и за Украину... Вечного полета вам, полковник Матюшенко! Искренние соболезнования семье погибшего и лично супруге Ларисе Матюшенко, депутату Бучанского городского совета. Вечная слава и почет нашему Герою!" - пишет Федорук.