RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В воздушном бою погиб летчик-герой, полковник ВСУ "Дед". Он руководил бригадой "Призрак Киева"

Коллаж РБК-Украина: защищая небо Украины погиб в бою летчик ВСУ Михаил "Дед" Матюшенко
Автор: Владимир Костырин

В небе над Черным морем при выполнении боевого задания в воздушном бою с российскими оккупантами, защищая Украину, героически погиб прославленный военный летчик, полковник ВСУ Михаил Матюшенко с позывным "Дед".

Об этом 2 октября сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук на странице в Facebook.

Михаил Юрьевич проживал в Буче. Мастерски управляя многими типами военных и гражданских самолетов, служил в разных воинских частях, был руководителем одной из украинских авиакомпаний.

Матюшенко имел активную гражданскую позицию, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка.

"Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко - позывной "Дед" - передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: "Призрак Киева" возглавлял летчик из Бучи", - рассказали в мэрии.

После того как Матюшенко стал руководить 40-й бригадой тактической авиации "Киевский призрак", она не несла потери в воздухе.

Как рассказывали побратимы Матюшенко об одном из эпизодов воздушных сражений, в одну из ночей "Дед" бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на два Су-30, и захватчики отступили.

Впоследствии Михаил Юрьевич принял решение усилить южный и восточный фронты.

Военный летчик, полковник ВСУ Михаил Матюшенко с позывным "Дед" (фото: facebook.com/buchagolova)

"Когда Дед узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция", - говорится в публикации.

Для 61-летнего Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и военного летчика долго искали.

2 октября герой отправляется в свой последний путь домой, в Бучу. Церемония прощания состоится в понедельник, 3 октября, в 14:00, на Аллее Героев (на кладбище по улице Депутатской, 1).

"Давайте достойно встретим и проведем в последний путь Защитника, отдавшего свою жизнь за нас и за Украину... Вечного полета вам, полковник Матюшенко! Искренние соболезнования семье погибшего и лично супруге Ларисе Матюшенко, депутату Бучанского городского совета. Вечная слава и почет нашему Герою!" - пишет Федорук.

Напомним, ранее летчик из "Призраков Киева" раскрыл секреты о войне в воздухе.

А также перед этим мы рассказывали о том, что украинский пилот за первые 30 часов войны сбил шесть вражеских самолетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна России против Украинылица войны