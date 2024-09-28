Вернулся из-за границы, чтобы защищать родную страну: на фронте погиб известный артист

На фронте погиб украинский артист Артем Ковбасинский, работавший в Клайпедском государственном музыкальном театре (Литва). Он вернулся из-за границы, чтобы присоединиться к рядам ВСУ и пойти защищать родную страну.

Трагическое известие подтвердили на Facebook -странице театра, и РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.

Артем Ковбасинский погиб

"К сожалению, не все возвращаются с войны. Мы получили болезненное известие, что в Украине на поле боя погиб бывший артист балета Клайпедского государственного музыкального театра Артем Ковбасинский", - говорится в посте.

Также там упоминается о том, что танцор вернулся в Украину в начале полномасштабной войны, поскольку считал своим долгом пойти на фронт.

"Я должен вернуться в свою страну и защищать ее от оккупантов. Это моя обязанность и перед родиной, и перед близкими, которые там остались. Но это решение было тяжелым, не скрою", - говорил защитник.

Артему было 24 года (Фото: facebook.com/klaipedosvalstybinis.muzikinisteatras)

Что известно о карьере Артема Колбасинского

Артем начал заниматься танцами в 2019 году в профессиональной школе, куда его отправили родители. Позже он получил диплом хореографа в Академии танца Сержа Лифаря в Киеве. После этого парень сразу начал работать в балетной труппе, а затем вместе с любимой перебрался в Литву.

Парень вернулся из-за границы и отправился на фронт (Фото: facebook.com/klaipedosvalstybinis.muzikinisteatras)

Возвращение в Украину и военная служба

После возвращения в Украину 24-летний Артем начал учиться стрельбе, поскольку раньше не имел опыта в военном деле. В Литве он также нашел людей, которые помогали покупать для военных форму, снаряжение и аптечки, и договорился о том, чтобы все эти вещи были доставлены в его родные Бровары.

После окончания военной подготовки Артем вместе с другими побратимами отправился на фронт.