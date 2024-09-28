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Вернулся из-за границы, чтобы защищать родную страну: на фронте погиб известный артист

Суббота 28 сентября 2024 17:31
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Вернулся из-за границы, чтобы защищать родную страну: на фронте погиб известный артист Артем Ковбасинский погиб (Фото: facebook.com/klaipedosvalstybinis.muzikinisteatras)
Автор: Любовь Блажко

На фронте погиб украинский артист Артем Ковбасинский, работавший в Клайпедском государственном музыкальном театре (Литва). Он вернулся из-за границы, чтобы присоединиться к рядам ВСУ и пойти защищать родную страну.

Трагическое известие подтвердили на Facebook-странице театра, и РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.

Артем Ковбасинский погиб

"К сожалению, не все возвращаются с войны. Мы получили болезненное известие, что в Украине на поле боя погиб бывший артист балета Клайпедского государственного музыкального театра Артем Ковбасинский", - говорится в посте.

Также там упоминается о том, что танцор вернулся в Украину в начале полномасштабной войны, поскольку считал своим долгом пойти на фронт.

"Я должен вернуться в свою страну и защищать ее от оккупантов. Это моя обязанность и перед родиной, и перед близкими, которые там остались. Но это решение было тяжелым, не скрою", - говорил защитник.

Вернулся из-за границы, чтобы защищать родную страну: на фронте погиб известный артистАртему было 24 года (Фото: facebook.com/klaipedosvalstybinis.muzikinisteatras)

Что известно о карьере Артема Колбасинского

Артем начал заниматься танцами в 2019 году в профессиональной школе, куда его отправили родители. Позже он получил диплом хореографа в Академии танца Сержа Лифаря в Киеве. После этого парень сразу начал работать в балетной труппе, а затем вместе с любимой перебрался в Литву.

Вернулся из-за границы, чтобы защищать родную страну: на фронте погиб известный артистПарень вернулся из-за границы и отправился на фронт (Фото: facebook.com/klaipedosvalstybinis.muzikinisteatras)

Возвращение в Украину и военная служба

После возвращения в Украину 24-летний Артем начал учиться стрельбе, поскольку раньше не имел опыта в военном деле. В Литве он также нашел людей, которые помогали покупать для военных форму, снаряжение и аптечки, и договорился о том, чтобы все эти вещи были доставлены в его родные Бровары.

После окончания военной подготовки Артем вместе с другими побратимами отправился на фронт.

Также мы писали, что на войне погиб известный украинский поэт Тарас Илья.

Недавно стало известно, что звезда украинских сериалов Ярослав Шахторин едва не утонул во время съемок.

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