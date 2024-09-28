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Повернувся з-за кордону, аби захищати рідну країну: на фронті загинув відомий артист

Субота 28 вересня 2024 17:31
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Повернувся з-за кордону, аби захищати рідну країну: на фронті загинув відомий артист Артем Ковбасинський загинув (Фото: facebook.com/klaipedosvalstybinis.muzikinisteatras)
Автор: Любов Блажко

На фронті загинув український артист Артем Ковбасинський, який працював у Клайпедському державному музичному театрі (Литва). Він повернувся з-за кордону, щоб долучитися до лав ЗСУ та стати на захист рідної країни.

Трагічну звістку підтвердили на Facebook-сторінці театру, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

Артем Ковбасинський загинув

"На жаль, не всі повертаються з війни. Ми отримали болісну звістку, що в Україні на полі бою загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру Артем Ковбасинський", - йдеться у пості.

Також там зазначається, що танцюрист повернувся в Україну на початку повномасштабної війни, оскільки вважав своїм обов'язком йти на фронт.

"Я маю повернутися у свою країну і захищати її від окупантів. Це мій обов'язок і перед батьківщиною, і перед близькими, які там залишилися. Але це рішення було важким, не приховуватиму", - говорив захисник.

Повернувся з-за кордону, аби захищати рідну країну: на фронті загинув відомий артистАртемові було 24 роки (Фото: facebook.com/klaipedosvalstybinis.muzikinisteatras)

Що відомо про кар’єру Артема Ковбасинського

Артем почав займатися танцями у 2019 році в професійній школі, куди його відправили батьки. Пізніше він здобув диплом хореографа в Академії танцю Сержа Лифаря у Києві. Після цього хлопець одразу почав працювати у балетній трупі, а згодом разом із коханою перебрався до Литви.

Повернувся з-за кордону, аби захищати рідну країну: на фронті загинув відомий артистХлопець повернувся з-за кордону і вирушив на фронт (Фото: facebook.com/klaipedosvalstybinis.muzikinisteatras)

Повернення в Україну та військова служба

Після повернення в Україну 24-річний Артем почав вчитися стрільби, оскільки раніше не мав досвіду у військовій справі. У Литві він також знайшов людей, які допомагали купувати для військових форму, спорядження та аптечки, і домовився про те, аби всі ці речі доставити ці речі були доставлені у його рідні Бровари.

Після закінчення військового вишколу Артем разом з іншими побратимами вирушив на фронт.

Також ми писали, що на фронті загинув відомий український поет Тарас Ілля.

Нещодавно стало відомо, що зірка українських серіалів Ярослав Шахторін ледь не потонув під час зйомок.

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