Повернувся з-за кордону, аби захищати рідну країну: на фронті загинув відомий артист
На фронті загинув український артист Артем Ковбасинський, який працював у Клайпедському державному музичному театрі (Литва). Він повернувся з-за кордону, щоб долучитися до лав ЗСУ та стати на захист рідної країни.
Трагічну звістку підтвердили на Facebook-сторінці театру, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.
Артем Ковбасинський загинув
"На жаль, не всі повертаються з війни. Ми отримали болісну звістку, що в Україні на полі бою загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру Артем Ковбасинський", - йдеться у пості.
Також там зазначається, що танцюрист повернувся в Україну на початку повномасштабної війни, оскільки вважав своїм обов'язком йти на фронт.
"Я маю повернутися у свою країну і захищати її від окупантів. Це мій обов'язок і перед батьківщиною, і перед близькими, які там залишилися. Але це рішення було важким, не приховуватиму", - говорив захисник.
Артемові було 24 роки (Фото: facebook.com/klaipedosvalstybinis.muzikinisteatras)
Що відомо про кар’єру Артема Ковбасинського
Артем почав займатися танцями у 2019 році в професійній школі, куди його відправили батьки. Пізніше він здобув диплом хореографа в Академії танцю Сержа Лифаря у Києві. Після цього хлопець одразу почав працювати у балетній трупі, а згодом разом із коханою перебрався до Литви.
Хлопець повернувся з-за кордону і вирушив на фронт (Фото: facebook.com/klaipedosvalstybinis.muzikinisteatras)
Повернення в Україну та військова служба
Після повернення в Україну 24-річний Артем почав вчитися стрільби, оскільки раніше не мав досвіду у військовій справі. У Литві він також знайшов людей, які допомагали купувати для військових форму, спорядження та аптечки, і домовився про те, аби всі ці речі доставити ці речі були доставлені у його рідні Бровари.
Після закінчення військового вишколу Артем разом з іншими побратимами вирушив на фронт.
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